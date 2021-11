PSV-spelers met flinke vuurwerkshow onthaald bij stadion

Honderden PSV-fans hebben de spelersbus donderdagavond onthaald met een flinke vuurwerkshow. PSV speelt donderdagavond een thuiswedstrijd in de Europa League tegen Sturm Graz. Supporters zijn vanwege de coronamaatregelen niet welkom in het stadion.

Door de coronamaatregelen blijven de stadions in Nederland voorlopig leeg. Dat is in de Eredivisie het geval, maar ook bij Europese wedstrijden. PSV moet het in de vijfde groepswedstrijd dus doen zonder steun van de fans.

PSV moet winnen van Sturm Graz om overwintering in de Europa League in eigen hand te houden.