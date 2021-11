PSV-trainer Roger Schmidt ziet de vorm terugkeren bij zijn ploeg

PSV-trainer Schmidt samen met Bruma (Foto: ANP) vergroot

Een degelijke 2-0 overwinning zorgt ervoor dat PSV nog vol in de race is voor overwintering in de Europa League. Genoeg redenen voor trainer Roger Schmidt om tevreden te zijn over het optreden van zijn ploeg. Hij is blij dat iedereen weer in vorm is en looft de spirit in het team.

“We hebben negentig minuten lang de wedstrijd gecontroleerd. Alleen de eerste dertig minuten zat er te weinig snelheid in het spel, maar na de twee goals hebben we heel goed gespeeld. Al met al een goede wedstrijd.” De laatste weken draait het sowieso beter bij de Eindhovenaren. De trainer kan daar alleen maar tevreden over zijn. “De spirit in het elftal is goed. Ze zijn goed met elkaar verbonden. Er is een goede harmonie en de houding van de spelers is erg goed.”

"Er is geen speler die niet in vorm is"

Waar enkele weken geleden nog veel spelers uit vorm waren, lijkt nu veel meer te lukken. “Spelers nemen meer hun verantwoordelijkheid. Er is geen speler die niet in vorm is. Dat is fijn in deze belangrijke fase.” Opvallend is het feit dat PSV met de veel oud-reserves goed voor de dag komt. De laatste weken zijn Mauro Junior, Erick Gutiërrez, Ritsu Doan en Armindo Bruma belangrijk voor het elftal. Vier spelers die in het begin van het seizoen nog op de bank zaten. “Ik ben niet verbaasd over het feit dat zij het nu goed doen”, vertelde Schmidt na afloop. “Ze werken elke dag heel hard op de training en daarvoor worden ze nu beloond.” Afgelopen zaterdag liet Bruma weten niet verwacht te hebben nog een belangrijke rol te krijgen in het elftal. “Ik had niet verwacht dat ik mij zo goed terug kon knokken. Ik ben uiteindelijk bij PSV gebleven na goede gesprekken met de trainer. Ik ben blij dat ik hier nog ben.

"Dat waren pittige gesprekken"

Hetzelfde gold voor Ritsu Doan. De Japanner had afgelopen zomer gesprekken met de trainer. Volgens de oefenmeester was het ook niet makkelijk om de aanvaller te overtuigen in Eindhoven te blijven. “Dat waren pittige gesprekken. Maar uiteindelijk is het goed voor hem geweest om te blijven.” Een andere speler die zijn kans pakt is Mauro Junior. Hij geniet momenteel bij PSV. “Ik voel me goed en ben blij met de speelminuten die ik nu krijg. Ik ben hard blijven werken. Ik heb altijd begrip gehad voor de keuzes van de trainer. Ik wist dat mijn kans zou komen.” Nu wacht voor PSV een allesbeslissend duel tegen Real Sociedad. Met een gelijkspel overwintert de ploeg in de Europa League. Maar Schmidt wil daar nog niet te veel over nadenken. “Ik kan wel zeggen dat we daar niet op een punt gaan spelen. We moeten daar ons eigen spel laten zien. Maar eerst wacht een uitwedstrijd tegen Heerenveen. Dat is ook weer een lastige wedstrijd.”

