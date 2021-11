PSV wint van Sturm Graz en mag zich opmaken voor 'finale' in Baskenland

PSV-spelers vieren feest na de 1-0 van Carlos Vinícius (Foto: ANP) vergroot

PSV heeft goede zaken gedaan in de Europa League. In eigen huis werd Sturm Graz eenvoudig met 2-0 verslagen. Doelpunten van Carlos Vinícius en Armindo Bruma maakte het verschil. Door de overwinning wacht over twee weken een allesbeslissend duel tegen Real Sociedad.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

PSV lijkt de vormdip van een aantal weken geleden te boven. In de Eredivisie won het drie keer op rij en liet het bij vlagen ook weer goed voetbal zien. Sturm Graz is juist compleet uit vorm. Sinds de overwinning van PSV in Graz op 30 september wonnen de Oostenrijkers maar één keer. Het verschil in vorm én kwaliteit was ook terug te zien op het veld. De keren dat de spelers van Sturm Graz over de middenlijn heen kwamen waren op één hand te tellen. PSV was dominant en had het meeste balbezit. Toch ontbrak het aan echt grote kansen. De keren dat de Eindhovenaren gevaarlijk werden was via spits Carlos Vinícius. Maar de Braziliaan had zijn vizier nog niet op scherp staan en miste twee aardige kansen.

Wachten op privacy instellingen...

Cadeautje

Vaak ontbrak het PSV aan de eindpass. Zo waren er prachtige aanvallen maar ging het in de zestien meter mis. Dat gold een paar minuten voor rust ook voor de bezoekers. Er was een miscommunicatie tussen de doelman en een verdediger waardoor er een hachelijk moment voor de goal ontstond. Uiteindelijk werd Mario Götze onderuit gehaald waardoor PSV een penalty mocht nemen. Vinícius benutte het cadeautje van de Oostenrijkers, al zat de keeper er heel dichtbij. Toch was de voorsprong van PSV terecht. Vooral ook omdat het spel van Sturm Graz erg armoedig was. Invallers grijpen hun kans

De laatste weken moet PSV noodgedwongen spelen met meer reserves vanwege de grote ziekenboeg. Dat is tot nu toe goed uitgepakt voor de Eindhovenaren. Veel voormalig bankzitters grijpen hun kans. Onder andere Mauro Junior, Erick Gutiérrez, Ritsu Doan en Armindo Bruma hebben zich mateloos in het elftal geknokt. De laatste twee namen van het rijtje waren donderdagavond ook verantwoordelijk voor de 2-0 van PSV. Doan zette met een prachtige actie en pass Bruma alleen voor de doelman. De Portugees faalde niet en verdubbelde de voorsprong.

Wachten op privacy instellingen...

Na de 2-0 gebeurde er eigenlijk vrij weinig in het lege Philips Stadion. Ook buiten waar voor de wedstrijd en in de eerste helft nog veel vuurwerk te horen en te zien was bleef het stil. Sturm Graz was onmachtig en PSV spaarde de krachten. Gescoord werd er niet meer waardoor 2-0 ook de eindstand was. Allesbeslissend duel

Door de overwinning heeft PSV nog steeds alles in eigen hand om in de Europa League te overwinteren. Over twee weken speelt het een ‘finale’ tegen Real Sociedad. De Eindhovenaren hebben in San Sebastian aan een punt genoeg om door te gaan. Mits dat niet lukt wacht nog een troostprijs in de vorm van de Conference League, het nieuwe derde Europese toernooi. Lees ook: PSV-spelers met flinke vuurwerkshow onthaald bij stadion PSV wil overwinteren in de Europa League en daar is dit voor nodig

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.