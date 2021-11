Coronanieuws: frustratie om trage boosterprik

06.15

De nieuwe coronamutatie B.1.1.529 die in Zuid-Afrika rondwaart en donderdag wereldkundig werd gemaakt, zorgt overal ter wereld voor bezorgde reacties. Engeland, Israël en Schotland sluiten de grenzen voor meerdere Afrikaanse landen en ook Australië overweegt reisbeperkingen in te stellen. Intussen kelderden de Aziatische markten en olieprijzen in reactie op het nieuws.

De coronamutatie wijkt in veel opzichten af van de Delta-variant en lijkt volgens een analist van de BBC "nauwelijks meer" op het originele virus zoals dat begin vorig jaar in de Chinese stad Wuhan werd aangetroffen. Wetenschappers vinden het nog te vroeg om iets te zeggen over de effectiviteit van de bestaande vaccins bij deze nieuwe variant, want er is nog te weinig data beschikbaar.