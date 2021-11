Coronanieuws: politie voorbereid op ongeregeldheden na persconferentie

13.10

België onderzoekt twee mogelijke besmettingen met de verontrustende nieuwe variant van het coronavirus die in zuidelijk Afrika de kop heeft opgestoken. Of het inderdaad om B.1.1.529 gaat "is niet zeker, maar het kan wel", zegt de Belgische huisviroloog Marc Van Ranst.

Het is onduidelijk of het bijvoorbeeld om onlangs aangekomen reizigers zou gaan. Later op de dag of zaterdag komt er uitsluitsel, denkt Van Ranst. Maar hoe dan ook: "het nuchtere feit is dat deze variant waarschijnlijk reeds in heel beperkte mate aanwezig is in Europa", zegt hij. "Het kan bijna niet anders."