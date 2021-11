Ruud woont in een wijk met mensen met een beperking: 'Iedereen is blij'

Ruud en Anita Duisters zijn blije nieuwe wijkbewoners: "Heerlijk thuiskomen hier" (foto: Tonnie Vossen) vergroot

Ruud Duisters woont met zijn gezin in de compleet nieuwe woonwijk Kloostervelden in Sterksel. Op het voormalige terrein van epilepsiecentrum Providentia wonen de nieuwe wijkbewoners er naast mensen met een beperking. “Mensen vroegen zich in het begin af of die twee groepen wel konden samenwonen, maar iedereen ziet nu hoe fantastisch dit is.” Het project is finalist voor de Brabantse Stijlprijs voor nieuwe en originele woonvormen.

Ruud kent als geboren en getogen inwoner van Sterksel het gebied Kloostervelden al zijn hele leven. Het ligt in de bossen en ver van het dorp en de voorzieningen. Ruud kon zich aanvankelijk dan ook niet voorstellen dat op dit terrein een leefbare woonwijk zou kunnen ontstaan. “Er was scepsis ja, maar die verdween toen ik zag hoe het plan zich ontwikkelde. Het is heerlijk thuiskomen hier, het is net een veredeld vakantiepark.”

Samen met vijfhonderd ‘nieuwe’ wijkbewoners deelt hij dat woongenot in Kloostervelden met 178 mensen met een beperking, meestal in combinatie met epilepsie. Die laatste groep woonde er al langer, sommigen zelfs bijna hun hele leven. Sinds de broeders van de heilige Sint Joseph er honderd jaar geleden een zelfvoorzienende woongemeenschap stichtten, werd het een thuis voor heel veel jongens en meisjes met epilepsie. “In de hoogtijdagen woonden hier wel vierhonderd cliënten”, zegt Hilke Huyzinga. Ze was als projectleider jarenlang betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk en verdiepte zich ook in de geschiedenis. Nu is ze een enthousiaste ambassadeur van Kloostervelden.

Hilke Huyzinga (foto: Tonnie Vossen)

“We hadden hier te maken met leegloop omdat ouders kozen voor een meer levendige woonomgeving voor hun kind met epilepsie. De trend ging naar groepshuizen in gewone woonwijken, maar wij hebben dat omgedraaid door nieuwe wijkbewoners binnen te halen.” Om ruimte te maken voor nieuwe woningen verdwenen de oude paviljoens en veel andere gebouwen. Alleen het klooster en de boerderij bleven overeind. “Daar zitten nu kantoren en dagbestedingen voor cliënten in.” De boerderij werd een inloopcentrum voor de hele wijk. Ruud Duisters is blij dat hij zijn aanvankelijke scepsis heeft laten varen. De afstand naar het dorp is te verwaarlozen: “De kinderen fietsen zo naar school.” Die school kreeg er dankzij de nieuwe wijk heel veel leerlingen bij. “Sterksel werd als kleine dorpskern bedreigd door leegloop, maar dit heeft een grote impuls gegeven naar juist versterking”, benadrukt Hilke Huyzinga. “Zelfs de tennisvereniging profiteert ervan.” Kloostervelden is finalist voor de Brabantse Stijlprijs 2021. De winnaar wordt op 8 december bekendgemaakt. Stemmen kan tot en met vrijdag 3 december. LEES OOK: Mohammed en Jamila zorgden al voor 44 (!) pleegkinderen

