Edo en René pakten dronken bestuurder na ongeluk: 'Zo zat als een kanarie'

Een harde klap en daarna een hoop geschreeuw. Voor René Vos en Edo Karel was het meteen overduidelijk dat er iets goed mis was donderdagavond. De twee ondernemers waren hun zaken aan het afsluiten toen een dronken bestuurder voor hun deur op drie fietsers inreed.

René, eigenaar van bloemsierkunst Aurora, schrok enorm toen hij de aangereden vrouwen op straat zag liggen. "Twee van hen zijn klanten van mij. Het zijn leuke meiden. Eén van hen was een uur daarvoor nog bij mij in de winkel geweest. Zij koopt altijd lelies." Twee van de dames zijn inmiddels weer thuis, een derde ligt nog in het ziekenhuis, weet de ondernemer te vertellen.

"De man brabbelde wat", gaat Edo verder. "Ik kon hem niet verstaan. Hij stonk echt enorm naar drank. Hij was echt zo zat als een kanarie. Hij probeerde wat te zeggen en in mijn handen te knijpen." De bestuurder is vervolgens overgedragen aan de politie. "Ik zei nog tegen die agent: 'Succes ermee.'"

De bus kwam even verderop tot stilstand, waarna een discussie ontstond. "Toen ben ik erheen gegaan en heb ik de bestuurder gepakt. Samen met die andere man heb ik hem naar de grond gewerkt. Ik ging op hem zitten en zei: 'Je beweegt niet en je wacht tot de politie er is.'

Een dag later zijn de ondernemers er nog steeds een beetje ondersteboven van. "Gisteravond was ik nog wel oké. Maar vannacht zag ik die meiden steeds voor me", vertelt René aangedaan. "Hoe ze daar op straat lagen. Ik heb sinds drie uur vannacht niet meer geslapen."

De heftige gebeurtenis maakt Edo vooral boos. "Dat iemand zich lam zuipt, daar heb ik op zich geen moeite mee", aldus Edo. "Maar om dan in de auto te stappen. Hij kwam gewoon niet uit zijn woorden." René bevestigt het verhaal van zijn buurman. "Hij kon niet meer op zijn benen staan. Hij was zo zat. Het was alsof hij de hele middag aan het bier had gezeten."

