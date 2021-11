Zwaargewonde man na misdrijf in Duitsland achtergelaten bij ziekenhuis

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Zwaargewonde man gevonden bij ingang Catharina Ziekenhuis in Eindhoven

De zwaargewonde man die vrijdagochtend zwaargewond bij de ingang van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is gevonden, was mogelijk betrokken bij een misdrijf in Duitsland. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. De man ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Ron Vorstermans Geschreven door

De jongeman, zoals de politie hem noemt, is rond tien over halfzes met een auto bij het ziekenhuis afgezet. Daarna is de auto weggereden in de rijrichting Amsterdam. Er is met de politiehelikopter naar de auto gezocht, maar er werd niemand gevonden. Bij welk misdrijf de man betrokken zou zijn, laat de politie in het midden. De exacte identiteit van de man is bij de politie onduidelijk. "Er zijn geen persoonsgegevens bekend", aldus een woordvoerder. Bloedspoor bij ingang

Volgens een omstander was er bij de ingang van het ziekenhuis een bloedspoor te zien. Na de melding zette de politie de hoofdingang af voor nader onderzoek. LEES OOK: Zwaargewonde man gevonden bij ingang Catharina Ziekenhuis in Eindhoven

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.