Waterbuffelknuffelaar Arjan uit Son hoopt op Oscar: 'Op naar Hollywood?'

1/1 Trailer met beelden van Arjan in de documentaire Farmer, a way of life.

Een film over waterbuffelboer Arjan Swinkels uit Son en Breugel maakt misschien wel kans op een Oscar. Een tijd geleden maakte een documentairemaker uit Frankrijk beelden van Arjan en zijn dieren. De documentaire van zestien minuten doet mee aan de voorronde om voor een oscar in aanmerking te komen. "We zijn in de race en dat is al een hele prestatie. Ik vind het een hele eer."

Arjan rolt in de zomer graag door de modder met z’n waterbuffels. ‘Buffelknuffelen’ vindt hij ook geweldig. Zo bouwt hij een vertrouwensband op met zijn ruim honderd waterbuffels. "Het zijn ontzettend mooie, stoere dieren. Je moet wel een beetje durf hebben want het zijn best grote beesten. Ik weet precies dat als ik daar krab dat dan de staart omhoog gaat. Als ze je een beetje kennen, komen ze naar je toe. 'Knuffel de buffel' roep ik dan."

Eerst hield hij koeien, maar elf jaar geleden stapte hij over op het houden van waterbuffels. De Franse documentairemaker verbleef zes dagen in Son en Breugel voor de film ‘Farmer, a way of life’. “In twee jaar is hij Europa doorgegaan om bij boeren te filmen. Het was intensief. Over ieder shot werd anderhalf uur gedaan. Ik vond het overdreven."

"De documentairemaker zei toen al dat zijn ultieme doel was om een oscar te winnen. Ik heb de documentaire al gezien en ik ben prominent aanwezig. In het begin is het wel schrikken om jezelf te zien. Het zijn van die BBC-achtige beelden. Het is super vet."