Pegida mag vrijdagmiddag demonstreren in Eindhoven, maar wil niet meer

De anti-islambeweging Pegida mocht vrijdagmiddag komen demonstreren in Eindhoven. De club wilde eigenlijk om zes uur de straat op gaan, maar de burgemeester heeft een vergunning verleend voor halfvier vrijdagmiddag. Dat laat hun voorman Edwin Wagensveld weten. Dat vindt hij veel te vroeg, daarom heeft Pegida de demonstratie nu afgelast.

Wagensveld is behoorlijk boos dat hij niet mag demonstreren op het tijdstip dat hij zelf had uitgekozen. "Onmogelijk voor autochtonen die werken. Nadat de helft van onze vaste mensen aangaf dat ze dit niet meer met werkgever of vervoer konden regelen, besloten we de demonstratie te annuleren." Hij noemt het vervroegen van de demonstratie 'een verkapt verbod' van de burgemeester.

De demonstratie van Pegida had plaats moeten vinden op het Stadhuisplein. Daar was de groep demonstranten welkom tussen halfvier en vijf uur, blijkt uit de vergunning die burgemeester Jorritsma heeft verleend. Het motto van de demonstratie was 'Allah is Gay'. De anti-islamorganisatie wilde naar eigen zeggen demonstreren 'tegen het taboe van seksuele diversiteit binnen de moslimsgemeenschap'.