Schapenhouders zijn klaar met de wolf: 'Als ik hem zie, ga ik eropaf'

De schapenhouders in Nieuw-Vossemeer zijn helemaal klaar met de wolf die al drie nachten achter elkaar hun schapen doodt. Donderdagnacht werden drie schapen van Henk van Meel doodgebeten. "Wij slapen niet veel meer. Ik zou er best geld voor over hebben als iemand hem afschiet."

"Ik moet er niet te lang naar kijken, want dan word ik emotioneel", zegt schapenhouder Henk van Meel als hij een doodgebeten schaap laat zien. Het dier is bij zijn nek gegrepen door de wolf en zit onder het bloed. Snel legt Henk er weer een zeil overheen. "Dit zijn beesten waar ik mee opgegroeid ben. Ik zit al vanaf mijn geboorte tussen de schapen. Zo'n wolf die hier gewoon even het veld oploopt en een moordpartij aanricht, dat is gewoon verschrikkelijk."

De wolf is donderdagnacht de wei van Henk ingelopen en doodde drie van zijn schapen. De volgende ochtend zijn de sporen nog duidelijk aanwezig. In het gras ligt op verschillende plekken een spoor van stukjes schapenwol met bloed. "De schapen die nog leven, zijn helemaal van slag. Ze staan allemaal bij elkaar en eentje ligt stijf in het gras van de stress." Er zitten volgens de schapenhouder ook nog gewonde schapen tussen. Hoeveel dat er zijn, weet hij niet precies. "De dierenarts komt ze zo controleren."

De schapenhouder is bang dat de wolf komende dagen ook nog toe zal slaan bij hem of zijn collega Johan van den Bosch, bij wie afgelopen dagen ook veel schapen werden doodgebeten. Henk verplaatst een deel van zijn schapen daarom snel naar een wei die dichter bij zijn huis staat. Zo kan hij ze gemakkelijker in de gaten houden. "Tja, ik kan niet anders. Ik verwacht dat die wolf hier in de buurt zijn roes uitslaapt en vannacht weer terugkomt. Dus ik slaap niet meer rustig."

Henk kan niet al zijn zeshonderd schapen dichterbij huis zetten, dus de komende nachten houden hij en zijn collega Johan ook een extra oog in het zeil. "We rijden nu iedere nacht langs alle schapenvelden. Vannacht controleerden we om twaalf en om drie uur, maar zodra je je rug omdraait, slaat hij toe."