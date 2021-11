Tonnie bouwt haar huis elk jaar om tot een kerstwalhalla

Kerstlampjes, enorme kerstballen aan het plafond en overal huisjes en nepsneeuw. Het kan voor 79-jarige Tonnie de Vet uit Den Bosch niet uitbundig genoeg zijn. Elk jaar tovert ze haar huis om tot een kerstsprookje.

''Het is een verzameling. Hoe het ooit is begonnen weet ik eigenlijk niet maar met al die lichtjes is het wel gezellig zo'', zegt Tonnie terwijl ze de laatste kerstballen in de kerstboom hangt. Hoewel Tonnie bijna de 80 jaar aantikt, is de jaarlijkse verbouwing haar nog steeds niet te veel. ''Ik blijf lekker bezig zo, dat heb ik altijd gedaan. Ik kan niet goed stilzitten.''

Nog steeds versleept ze daarom haar servieskast van de ene kant van de kamer naar de andere kant en haalt ze al het kristal eruit. ''Dat gaat in dozen en vervolgens zet ik alle kerstmannen in de kast. Ondertussen kan ik de boel dan lekker poetsen.'' Ook haar tafel gaat aan de kant waar vervolgens een kerstdorp op verrijst.