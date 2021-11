Brand in keuken van sterrenrestaurant De Treeswijkhoeve, twee honden gered

Wachten op privacy instellingen... Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/5 Brand in sterrenrestaurant De Treeswijkhoeve in Waalre

In sterrenrestaurant De Treeswijkhoeve in Waalre woedde zaterdagochtend een brand in het afzuigsysteem en op het dak. De brand was ontstaan in de keuken nadat een vlam in de pan sloeg. Op dat moment waren zo'n twaalf tot vijftien mensen binnen.

Het personeel was snel buiten na het uitbreken van de brand. Niemand raakte gewond. De ambulance kwam ter plaatse om iemand te controleren die rook ingeademd had. De brandweer heeft twee honden gered die nog in het restaurant waren. De dierenambulance heeft de dieren gecontroleerd. De brand ontstond rond halfelf toen de vlam in de pan sloeg. De brand woedde vervolgens in het afzuigsysteem en op het dak van het restaurant. De brandweer was met twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een watertank aanwezig om de brand te blussen. Rond kwart voor twaalf was de brand onder controle. Michelinsterren

De Treeswijkhoeve behaalde in 2006 voor het eerst een Michelinster. Sinds 2013 heeft het restaurant twee Michelinsterren.

