PSV kan perfecte maand voltooien met winst tegen angstgegner

Roger Schmidt (foto: ANP) vergroot

PSV kan zondagmiddag een bijna perfecte maand voltooien. In de competitie werd drie keer op rij gewonnen en in de Europa League ligt het op poleposition om te overwinteren. Trainer Roger Schmidt ziet dat het voorspoedig gaat met zijn elftal en dat de basis gelegd is voor een goed vervolg van het seizoen.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Ruim een maand geleden werd in een week tijd nog verloren van AS Monaco en Ajax. Daarnaast werd moeizaam gewonnen van laagvliegers als PEC Zwolle en Sparta. Het chagrijn was terug bij de Eindhovenaren, maar inmiddels heeft de ploeg van Schmidt zich opgericht en zijn er goede resultaten behaald. “Het verschil met toen en nu is dat we een betere basis hebben staan. We krijgen veel minder goals tegen en dat voetbalt makkelijker”, constateert de trainer. “Als je de eerste goal maakt in een wedstrijd ga je beter voetballen. Maar tegen PEC Zwolle liepen we al vrij snel achter de feiten aan.”

"De tegenstander krijgt veel minder mogelijkheden dan voorheen."

In de laatste twee duels hield PSV twee keer de nul. Dat kwam nog niet vaak voor dit seizoen. “De tegenstander krijgt veel minder mogelijkheden dan voorheen. We verdedigen meer als team. Daar heeft veel trainingsarbeid ingezeten.” De goede verdediging leidt ertoe dat de Duitse oefenmeester kan werken aan de details. “De laatste vijf wedstrijden zie ik een duidelijke stijl van spelen. We zijn veel constanter, daarom kunnen we nu werken aan details. Als je moet werken aan het fundament kun je geen stappen zetten. Nu ligt het fundament er en zie je ons wekelijks verbeteren.” Het vertrouwen is dan ook groot bij de Eindhovenaren. Zondagmiddag wacht een confrontatie met de angstgegner. Al tien jaar lang won PSV niet op bezoek bij SC Heerenveen. Schmidt praat daar niet over.

"Dat zijn verhalen die soms aan een club kleven."

“Dat zijn verhalen die soms aan een club kleven, maar dan kun je er beter niet over praten. SC Heerenveen is gewoon een hele goede ploeg, maar wij hebben veel vertrouwen geput uit de laatste wedstrijden.” Ook in Heerenveen zal gespeeld worden in een leeg stadion. De maatregel zonder publiek is inmiddels al met twee weken verlengd. “Niemand vindt het leuk om in een leeg stadion te spelen. Maar het is voor een uitploeg natuurlijk wel een voordeel”, erkende Schmidt. De Duitser ziet niemand terugkeren uit de ziekenboeg. Verder is iedereen fit uit de wedstrijd tegen Sturm Graz gekomen. De kans bestaat dat net als afgelopen donderdag een aantal spelers van Jong PSV aansluiten. In de Europa-Leaguewedstrijd mocht Jeremy Antonisse enkele minuten meedoen. Het was voor de jongeling zijn tweede wedstrijd in de hoofdmacht. Wie er eventueel aansluiten vanuit Jong PSV is nog niet bekend. Het beloftenteam won vrijdag met 1-2 van MVV. Lees ook: Stadionspeaker in coronatijd: 'Ik heb mij wel even nutteloos gevoeld'

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.