Geen topdrukte in Brabantse binnensteden tijdens Black Friday-weekend

In de Brabantse binnensteden is het zaterdag niet extreem druk. Vanwege de kortingen die winkels geven rondom Black Friday werd verwacht dat veel mensen gingen winkelen. Dat valt dus mee.

Zo is er zaterdag in Eindhoven, Den Bosch, Breda en Tilburg geen topdrukte. "Wij zijn wel oplettend en volgen de regels", vertelt een koopjesjager in Breda. "Je moet er wel een keertje tussenuit."

Een vrouw probeert een winterjas te scoren. "Ik zag ook online dingen maar ik wilde die jas toch graag passen. Daarom zijn wij vroeg de stad ingegaan. We wilden eigenlijk nog lunchen, maar dat doen wij ook niet. Dus wij gaan gewoon lekker naar huis."