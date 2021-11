Extra vroeg een kerstboom in huis vanwege de avondlockdown

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Drukte bij kerstbomenhandelaar in Nuenen

Sinterklaas is nog in het land, maar de verkoop van kerstbomen komt al aardig op gang. Dat blijkt zaterdag bij boomkwekerij Raaijmakers in Nuenen, waar het een drukte van belang is. Vooral grote kerstbomen blijken dit jaar in trek te zijn. Mensen willen het vanwege de avondlockdown extra vroeg gezellig maken thuis.

"Mensen willen toch op tijd een kerstboom in huis hebben. Wat sfeer, wat vrolijkheid met lichtjes, zeker nu vanwege corona", zegt Martin Raaijmakers. Hij kweekt zelf kerstbomen en heeft daarnaast ook nog een hoveniersbedrijf en aspergekwekerij. "Wij merken dat de boom echt wel wat geld mag kosten", zegt Martin. Mensen moeten meer thuisblijven, maar dan willen ze wel een mooie boom binnen hebben staan. De boomkwekerij heeft kerstbomen in alle soorten en maten. Martin merkt dat vooral grote bomen in trek zijn. Vooral de Fraseri-kerstboom is razend populair. Dat is een nieuwe boomsoort die goed zijn naalden houdt en een sterke geur heeft.

"De eerste tien dagen de boom goed water geven."

De echte kerstboom is weer helemaal terug en de kunstboom is minder in trek, zegt Martin. "Een kunstboom is minder duurzaam. Veel mensen die een kunstboom hebben gehad, komen daar nu weer van terug." Zeker nu de mensen meer thuis moeten blijven, lijkt een mooie kerstboom heel belangrijk te zijn. Bijkomend voordeel is dat mensen meer tijd hebben om de boom goed te verzorgen. Een goede tip voor het onderhoud van de kerstboom heeft Martin ook. "De eerste tien dagen moet je een boom goed water geven, want dan drinkt die het meest. Ongeveer een liter water per dag. Als je dat doet, dan houdt die het tot half januari supergoed vol. Voor een mooie kerstboom moet je rekenen op een uitgave van rond de 25 euro. Zelf heeft de boomkweker ook al een kerstgevoel. "Ik vind het geweldig om hier heel de dag rond te lopen met vaders, moeders, kinderen. De discussies over de boom, dat is gewoon hartstikke leuk."

"Mijn vrouw kan niet kiezen."

Dat de keuze enorm is, merkt een klant die met zijn vrouw en dochter een boom komt kopen. "Mijn vrouw kan niet kiezen", zegt hij. Daar is het laatste woord ongetwijfeld nog niet over gezegd.

