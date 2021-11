Burgemeester van Den Bosch vraagt ouders: 'Let op uw kinderen dit weekend'

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch vraagt ouders in zijn stad om dit weekeinde extra goed op hun kinderen te letten. Dat doet hij met een filmpje op Twitter en met het oog op signalen dat er oproer dreigt in Den Bosch.

Via social mediakanalen zingt een oproep rond om zaterdagavond 'op te staan voor je vrijheid'. Wie achter deze kreet staan, is niet helemaal duidelijk. Mikkers wil graag een protest tegen de coronamaatregelen onder controle houden. "Ik begrijp dat het kan leiden tot boosheid. Tot woede onder jongeren. Daarom hou oog voor elkaar. Ga het gesprek aan met uw kinderen. Weet u waar ze zijn vanavond?"

De zorgen van Mikkers over een protest dat uit de hand loopt, zijn begrijpelijk. In januari ging het helemaal mis in Den Bosch tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Een flinke politiemacht moest eraan te pas komen om rellen en plunderingen te lijf te gaan.