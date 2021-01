Gemeente Den Bosch legt uit: dit gebeurde er achter de schermen tijdens de rellen

Foto: SQ Vision vergroot

Maandag 25 januari gaat de boeken in als de avond waarop groepen jongeren al plunderend en vernielend door de binnenstad van Den Bosch trokken. Er werden tientallen arrestaties verricht, maar er was ook kritiek. Waarom was de ME bijvoorbeeld zo laat? Burgemeester Jack Mikkers wacht dinsdag een debat met de gemeenteraad. Daar mag hij antwoord geven op alle vragen. Voor de raadsleden zette Mikkers alvast een tijdlijn op papier. Hierop is te zien wat er achter de schermen precies gebeurde.

De rellen en plunderingen staan niet op zichzelf, schrijft burgemeester Jack Mikkers aan de raad. In de dagen ervoor waren er al verschillende avondklokrellen geweest, onder meer in Eindhoven, maar ook bijvoorbeeld op Urk. Op social media verschenen op de maandag 25 januari allerlei oproepen om te komen demonstreren, ook in Den Bosch.

Deze oproep werd maandag massaal gedeeld. vergroot

13.45:

Burgemeester, politie en justitie komen bij elkaar. Onderwerp van gesprek is een oproep om te demonstreren: ‘Oproep demo avondklok 20 uur Esso IJzeren Vrouw, oud en nieuw herbeleven’. Tegelijkertijd gaan er meer signalen rond in de regio van bijeenkomsten. De politie roept extra agenten op en de gemeente stuurt jongerenwerkers de wijken in. Gemeentewerkers ruimen losliggende bouwmaterialen bij de Esso parkeerplaats op. Noodbevoegdheden worden voorbereid. De Mobiele Eenheid staat paraat.

14.30-18.00:

De bijeenkomst op de Esso-parkeerplaats wordt gretig gedeeld op social media, inclusief wat er mogelijk staat te gebeuren.

18.15:

Opnieuw een vergadering van de burgemeester met politie en justitie. De politie bevestigt een reële dreiging door de oproep bij de Esso. De politie probeert uit te vinden wie er achter de berichten zit. De situatie in de stad is nog rustig. Agenten zijn zichtbaar aanwezig rondom de Esso, Graafsewijk, Hambaken en Kruiskamp. Noodwetten kunnen eventueel direct worden ingezet. In de regio Den Bosch wordt het langzaam onrustig. Landelijke bijstand van de Mobiele Eenheid wordt besproken met burgemeester, politie en justitie.

Foto: SQ Vision. vergroot

19:15:

Op de kruising Van Grobbendoncklaan/Graafseweg wordt het drukker en drukker. Burgemeester Mikkers besluit het gebied tot veiligheidsrisicogebied te verklaren zodat de politie bijvoorbeeld mag fouilleren. De politie wil mensen uit de anonimiteit halen en hen aanspreken om groepsvorming te voorkomen.

20.00:

In de derde vergadering van de burgemeester met politie en justitie wordt geconstateerd dat de sfeer grimmiger wordt. Er mag geen verkeer meer op de Van Grobbendoncklaan, besluit de politie. De burgemeester vaardigt hiervoor een noodverordening uit. Politie heeft voldoende manschappen, maar wacht nog op de ME. De burgemeester gaat akkoord met de inzet van de mobiele eenheid. Het uitgangspunt is: aanhouden waar mogelijk.

20.15:

Noodverordening wordt van kracht in het centrum Den Bosch.

20.30:

De wegen naar de binnenstad worden afgezet. De politie wacht nog op de ME vanwege de grimmige sfeer en veiligheid van politiemensen. Gewone agenten worden uit het gebied gehaald omdat ze niet meer veilig zijn. Er wordt inmiddels met stenen en vuurwerk gegooid. Politie, justitie en burgemeester willen een waterkanon inzetten. Extra ME'ers zijn onderweg.

Wachten op privacy instellingen...



20.45:

De rellen lijken te beginnen. De groep jongeren op de kruising van de Van Grobbendoncklaan komt in beweging. De politie maakt extra haast met de inzet van de ME. Het is onduidelijk wat de groep gaat doen.

Wachten op privacy instellingen...

21.08:

Op camerabeelden zijn rennende jongeren te zien op de Hinthamerstraat. De straat, fietsen, verkeersborden en auto’s zijn het doelwit van hun vernielzucht. Ruiten van winkels worden ingegooid en er wordt geplunderd.

Wachten op privacy instellingen...

21.19:

Er wordt toestemming gegeven om traangas te gebruiken.

21.35:

De Mobiele Eenheid wordt voor het eerst ingezet om de rellende jongeren tot bedaren te brengen en aan te houden.

22.00:

De rust keert terug in het centrum van Den Bosch. De politie zegt de situatie onder controle te hebben, ook al is het op enkele plekken in de stad nog onrustig.

22.45:

Burgemeester Mikkers staat de pers te woord. "Mijn Bossche hart bloedt", zo reageert burgemeester Mikkers bij Omroep Brabant. Hij kondigde ook direct een onderzoek aan, omdat het lang duurde voor de ME in de stad aanwezig was.

23.00:

Laatste overleg van de burgemeester met politie en justitie. De Mobiele Eenheid is nog in de stad en houden nog steeds mensen aan. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Forse schade in de Jumbo City in Den Bosch vergroot

23.30:

Voor de binnenstad wordt het sein veilig gegeven. Gemeentewerkers starten met opruimen en schoonmaken. Ondernemers krijgen hulp bij het dichtmaken van winkelpanden met schade.



LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.