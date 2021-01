ME was te laat in Den Bosch vanwege rellen in Eindhoven: 'Kan vanavond weer gebeuren'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 "We weten van te voren niet waar de rellen het hevigst zijn", zegt politiechef Paulissen in de studio van Omroep Brabant.

De Mobiele Eenheid was maandagavond te laat in Den Bosch omdat het grootste gedeelte van het peloton naar Eindhoven was uitgerukt. "Ook vanavond bestaat de kans dat er lange aanrijtijden zijn van de ME. We weten van te voren niet waar de rellen het hevigst zijn", zei politiechef Wilbert Paulissen Brabant Nieuws.

Het late optreden van de Mobiele Eenheid in Den Bosch maandagavond leverde veel kritiek op. Volgens Paulissen was de aanrijtijd van de busjes groot omdat de ME eerder op de avond in Eindhoven nodig was.

Dinsdagavond wacht de politie weer dezelfde puzzel. ''Ik moet heel eerlijk zijn dat we lange aanrijtijden niet kunnen uitsluiten. Op strategische plekken in het land hebben we Mobiele Eenheid gestationeerd. Die ondersteunen elkaar en staan paraat om in te grijpen. Echter is er tijd nodig om te verplaatsen."

Moraal

Volgens Paulissen houdt de politie de hele dag in de gaten waar de rellen kunnen plaatsvinden. "We zien continu oproepen voorbijkomen. 'Wat in Eindhoven gebeurde, daar gaan wij overheen'. Dat soort teksten zijn het. Die nemen we serieus en daar bereiden we ons op voor."

De politiechef zegt dat het rond zes uur dinsdagavond nog redelijk rustig lijkt. "We hebben ons ook extra voorbereid nu. We zijn al de hele dag bezig." Met het moraal van de agenten in de vuurlinie is het ook goed gesteld, zegt Paulissen. "Na de veldslag in Eindhoven zondag stonden dezelfde agenten direct klaar om door te gaan naar Helmond."

De steun voor de politie is vele malen groter dan voor de relschoppers.

Maar er is ook bezorgdheid onder agenten. "Het is ongekend geweld dat ons niet onberoerd laat. We horen ook zorg van agenten: 'kom ik nog heel thuis'? Maar van een bange politie spreek ik niet. Wij zijn strijdvaardig en gaan door."

