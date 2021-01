Te weinig ME’ers in Den Bosch, hoe kan dat? Politiebond is ‘benieuwd' naar de rol van Mikkers zelf

Burgemeester Jack Mikkers vergroot

Het duurde maandag te lang voordat de ME paraat was bij de rellen in het centrum van Den Bosch, vindt burgemeester Mikkers. Hij kondigde een onderzoek aan. Dat is tegen het zere been van politievakbond ANPV. “Je kunt wel heel triomfantelijk een onderzoek aankondigen, maar ik ben ook wel benieuwd naar de rol van Mikkers zelf”, aldus een woordvoerder.

"De ME is snel opgeroepen, maar voordat ze er zijn, dat duurde lang" zei Mikkers eerder. Daardoor konden relschoppers die vanuit verschillende plekken de binnenstad in kwamen te lang hun gang gaan. Het is voor de burgemeester reden direct een onderzoek aan te kondigen naar de gebeurtenissen van maandagavond.

Rol van Mikkers

Hans Schoones van politievakbond ANPV vindt dat de bal nu te veel bij de Mobiele Eenheid wordt gelegd. De beslissing waar wel en geen ME-pelotons paraat staan wordt namelijk niet zomaar gemaakt. Schoones: “Elke eenheid heeft een aantal pelotons van vijftig ME’ers tot zijn beschikking, en als het nodig is kan er ook ‘uitgeruild’ worden. De driehoek van burgemeester, politie en justitie beslist normaal vooraf hoeveel ME’ers er opgeroepen worden, en op welke plekken ze komen te staan.”

In Oost-Brabant wordt die driehoek gevormd door onder andere korpsbeheerder burgemeester John Jorritsma van Eindhoven en politiechef Wilbert Paulissen. Schoones: “Jorritsma en Rutgers zaten maandagavond bij Jinek, dus gisteren waren hun plaatsvervangers aan het werk.” De plaatsvervanger van Jorritsma is burgemeester Mikkers. Dat roept volgens Schoones de vraag op wat zijn rol was bij het stationeren van de ME.

Hemel een aarde bewegen

Hoe dan ook wordt de stem van Mikkers altijd gehoord in de driehoek, stelt Schoones. Maar als het tegelijkertijd op meerdere plekken uit de hand loopt kan het nu eenmaal lastig worden en even duren. “Iedereen die wel eens op een ambulance heeft gewacht weet dat elke minuut te lang duurt.”

Als voorbeeld noemt hij de waterwerper. “Stel die staat in Eindhoven, maar hij moet naar Den Bosch. Dan moet eerst al het water er uit, en dan kan hij pas naar Den Bosch vertrekken. En zo’n waterwerper gaat niet met 120 over de snelweg.”

Had de Mobiele Eenheid, met of zonder waterwerper niet vanaf de middag al in Den Bosch aanwezig moeten zijn? Schoones: “Ik weet niet wat er stond. Misschien stond er wel een half peloton en wachtten ze af. Als ik Mikkers was geweest zou ik hemel en aarde bewogen hebben om het maximale aan ME binnen te halen. Maar zo denken alle burgemeesters er over.”

Meerdere partijen in de Bossche gemeenteraad hebben dinsdag vragen gesteld over de ME inzet en de rol van burgemeester Mikkers hier in.

