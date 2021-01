Burgemeester van Den Bosch over rellen: 'ME kon niet snel genoeg worden ingezet'

Jack Mikkers (foto: Omroep Brabant). vergroot

"Mijn Bossche hart bloedt", zo reageert burgemeester Mikkers ontdaan op de rellen in zijn stad maandagavond. Hij is vol ongeloof over de gebeurtenissen. "Het is zelden dat een burgemeester stilvalt, maar deze avond ben ik wel een paar keer stilgevallen." Hij kondigde ook direct een onderzoek aan, omdat het lang duurde voor de ME in de stad aanwezig was.

Janneke Bosch Geschreven door

De burgemeester zegt dat veel inwoners van Den Bosch bang zijn en geschrokken van de rellen die hun stad maandagavond teisteren. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in de stad maandagavond. Mikkers had graag gezien dat de ME sneller in de stad was geweest.

Een groep relschoppers verzamelde zich rond half zeven in de stad, reconstrueert de burgemeester de avond. "In het begin van de avond waren het nog losse groepen, van een man of twintig", zegt Mikkers. "Maar die kwamen ineens heel snel bij elkaar. Dat was een kwestie van minuten. Alsof er uit alle hoeken en gaten mensen tevoorschijn kwamen."

"Met deze vorm van geweld heb je gewoon de ME nodig."

Er is vervolgens zo snel mogelijk geprobeerd op te schalen met ME, maar dat was lastig omdat die ook in andere steden paraat was, zegt Mikkers. Onder meer in Helmond, Oss en Eindhoven werd ook ME ingezet om relschoppers te beteugelen. Daardoor duurde het lang voordat de ME in Den Bosch was. "De ME is snel geroepen, maar voordat ze er zijn, dat duurde lang." En dus moest er gewacht worden. "Terwijl ze dan een onvoorstelbaar spoor van vernielingen achterlaten."

Toch was het geen optie om iets anders te doen. "Ik kan geen gewone agenten. met gewone bescherming hier tegen inzetten. Hoe snel dit ging en met deze vorm van geweld, heb je gewoon de ME nodig."

De politie heeft tot dinsdagochtend 52 relschoppers opgepakt na de ongeregeldheden in Den Bosch.

Kijk hier naar beelden van de rellen in Den Bosch:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.