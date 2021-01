Alle toegangswegen naar Den Bosch zijn afgesloten vanwege rellen, ook bussen rijden niet meer

Foto: SQ Vision vergroot

Het is niet mogelijk meer om Den Bosch in te komen. Alle toegangswegen naar de stad zijn afgesloten. Dat is vanwege de rellen die in het centrum van Den Bosch plaatsvinden.

Door de toegangswegen naar de stad af te sluiten, moet voorkomen worden dan nog meer mensen zich aansluiten bij de rellen in de binnenstad. Daar is het maandagavond erg onrustig, bevestigt de politie. "Het is flink onrustig in Den Bosch. Het zijn verschillende losse groepen die door de binnenstad trekken", zegt de politie. "Er zijn behoorlijk wat relschoppers die stevige vernielingen aan het plegen zijn. We proberen dat met de nodige inzet te beteugelen."

De gemeente voert al de hele avond crisisoverleg over de situatie in de stad, zegt een woordvoerder.

Openbaar vervoer

Ook een deel van het openbaar vervoer in de stad is stilgelegd. De dienstregeling van zowel het stad- als het streekvervoer is stilgelegd. Alle bussen moeten naar de stalling.

Meerdere aanhoudingen

Vanaf negen uur maandagavond wordt ook de avondklok acties gehandhaafd. Er zijn inmiddels meerdere mensen aangehouden verricht, meldt de politie. Exacte aantallen ontbreken nog. "We zetten maximaal in om dit onacceptabele geweld de kop in te drukken", stelt de politie.

De gemeente Den Bosch roept haar inwoners op om binnen te blijven, terwijl de politie probeert om de orde in de binnenstad te herstellen.

Ook de harde kern van FC Den Bosch roept haar achterban via Facebook op om vanaf morgen te zorgen dat rellen als op deze maandagavond niet nog eens voorkomen. Ook in andere steden hebben voetbalsupporters zich al aan de kant van de politie en tegen de relschoppers geschaard. Zo 'beschermden' Willem II supporters het stadion in Tilburg. Ook supporters van FC Helmond en NAC Breda riepen op om hun stad tebeschermen tegen relschoppers.

