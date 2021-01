Ondernemers in Den Bosch voelen zich in de steek gelaten door gemeente: 'Onvoldoende voorbereid'

Wachten op privacy instellingen... Foto: Jos Verkuylen. Volgende Vorige vergroot 1/2 Relschoppers gaan los in Den Bosch

Ondernemers in het centrum van Den Bosch voelen zich niet gehoord door de gemeente en vinden dat deze niet genoeg was voorbereid op de ongeregeldheden. "We voelen ons in de steek gelaten en hebben niet de goede adviezen gekregen", zegt Monique de Klein van Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch.

ANP & Lody Trepels Geschreven door

In het centrum van Den Bosch liepen avondklokrellen maandagavond enorm uit de hand. Winkels werden geplunderd en vernield. De schade is enorm.

"Het is in- en intriest, het centrum was een compleet oorlogsgebied", vertelt De Klein. Ze heeft maandagochtend al contact gehad met de gemeente voor overleg, nadat ze signalen had gekregen van verontruste winkeliers dat het centrum van de stad een verzamelplek zou worden voor relschoppers.

"De gemeente heeft gezegd dat ze gingen focussen op het aangekondigde gedeelte. Het enige dat we te horen hebben gekregen, is dat ze het onder controle hadden en winkeliers de etalages leeg moesten halen en de terrassen binnen moesten zetten. We hadden willen horen dat we goed beschermd zouden worden", zegt De Klein.

"Ik denk dat ze te laat waren en misschien te laconiek."

Over de handhaving is volgens De Klein 'het laatste woord nog niet gezegd'. "Het Bossche hart huilt. Ik vraag me echt af waarom de gemeente de relschoppers de binnenstad in heeft gelaten. Ik denk dat ze te laat waren en misschien te laconiek. Waar was het waterkanon in Den Bosch?"

De Klein bekijkt nu vervolgstappen voor ondernemers die getroffen zijn. "Ik hoop dat ze de moed hebben om door te gaan. We gaan nu achter verdere ondersteuning aan."

Reacties op straat in Den Bosch de ochtend na de rellen:

Wachten op privacy instellingen...

In de binnenstad van Den Bosch wordt dinsdagochtend de schade opgemaakt. Overal liggen ruiten aan diggelen en winkels overhoop nadat vele tientallen jongeren rellend en plunderend door het stadscentrum trokken. Onder andere de Jumbo City, de Primera, een schoenenwinkel, modezaak en brillenzaak werden slachtoffer van vernielingen.

Burgemeester Jack Mikkers kondigde maandagavond direct een onderzoek aan naar de rellen, omdat het lang duurde voor de ME in de stad aanwezig was. Toen het mis begon te gaan, duurde het enige tijd voordat de hulptroepen ter plekke waren. Dat kwam doordat de ME ook in andere steden actief was, zegt Mikkers. "De ME is snel geroepen. Maar voordat ze er zijn, dat duurde lang, terwijl ze dan een onvoorstelbaar spoor van vernielingen achterlaten."

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.