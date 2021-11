Sinterklaas neemt coronamaatregelen serieus en sluit Kasteel in Helmond

Het Kasteel van Sinterklaas in Helmond sluit zondagmiddag om vijf uur definitief de poorten. Ook de goedheiligman wil zich graag houden aan de strengere coronamaatregelen, zo liet hij zaterdag weten.

Kinderen in Brabant hoeven niet bang te zijn dat de sint nu plotsklaps vertrekt. Het zal in december nog cadeautjes regenen door de schoorsteenpijpen. Maar zondag gaat het Kasteel van Sinterklaas op slot en niet meer open.

Voortijdig afblazen

Sinterklaas is duidelijk aan de telefoon: "Zaterdagochtend zijn wij met burgemeester Blanksma en wethouder Dortmans van de gemeente Helmond in overleg gegaan. Samen kwamen we tot de trieste conclusie dat het voortijdig afblazen van Het Kasteel van Sinterklaas 2021 de verstandigste en veiligste optie is."

Voldoende afstand lastig

Sinterklaas zegt dat hij zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen. "De zorg moet alle zeilen bijzetten en dagelijks presenteert het RIVM torenhoge besmettingscijfers. Om het virus te kunnen indammen, wordt van iedereen wat extra’s gevraagd. Wij hopen een bijdrage te kunnen leveren door niet langer veel mensen bij elkaar te laten komen in een kasteel waarin voldoende afstand houden beperkt mogelijk is."

Bezoekers compenseren

De sint gaat kijken welke passende oplossing hij kan verzinnen voor bezoekers die nu niet meer kunnen komen. Normaal komen er complete bussen met schoolkinderen bij hem op bezoek. "We gaan proberen om ze volgend jaar opnieuw te ontvangen, ervan uitgaande dat het virus dan het leven niet meer lamlegt. We gaan iedereen voor 3 december hierover een berichtje sturen."

Na twee weken in een vol kasteel, komt daarmee zondag een einde aan de kinderpret. "We proberen het glas maar als halfvol te beschouwen. Er is al genoeg negatiefs in deze wereld op dit moment", besluit de sint.

