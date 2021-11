Julia wint K2 Zoekt K3 en volgt Klaasje Meijer op als derde K3'tje

Julia Boschman uit Bergen op Zoom is zaterdagavond het nieuwe K3'tje geworden. Ze nam het in de finale van K2 Zoekt K3 onder meer op tegen Diede van den Heuvel uit Someren. Samen met Hanne Verbruggen en Marthe de Pillecyn vormt ze de vierde generatie K3.

Het Vlaamse jurylid Ingeborg Sergeant noemde Diede in een eerdere studioshow al het 'kleine adoptiezusje van Hanne en Marthe' en daar bleef ze tijdens de finale bij door de Utrechtse Celester te laten doorstoten.

Nadat eerst de keuze was aan de mensen thuis en de vakjury in de studio, maakten Hanne en Marthe uiteindelijk de definitieve keuze: Julia wordt hun nieuwe collega bij K3.

In de tweede ronde van de finale moesten de overgebleven finalistes een solo-optreden geven. Julia haalde alles uit de kast met de K3-klassieker Loke Le. En dat heeft haar geen windeieren gelegd: ze kreeg de meeste stemmen van de mensen thuis en daarmee was ze direct al de grote kanshebber om Klaasje op te volgen.

K3-baas Gert Verhulst moest uiteindelijk kiezen wie er naast Julia op het erepodium zou staan. "Zonder commentaar", zo probeerde K3-baas Gert Verhulst zijn beslissing te verhullen. "Ik heb gedrukt", waarna de naam van Amy op de jurydesk verscheen.

Marthe niet bij de finale

Hoe de nieuwe formatie K3 er echt uit komt te zien, blijft na de finaleshow nog enigszins ongewis. Marthe de Pillecyn testte eerder deze week positief op corona en kon daardoor niet tijdens de liveshow optreden met haar nieuwste collega. Tóch was ook zij aanwezig bij de show, weliswaar vanuit haar eigen woonkamer via een videoverbinding. Zo kon ze via een beweegbaar scherm op het podium tóch meezingen en meedansen.

Eerste optreden als nieuwe K3

Voor Julia is lekker achterover leunen er voorlopig niet meer bij, de nieuwbakken K3-ster moet meteen serieus aan de bak. Volgend weekend staat ze al samen met Hanne en Marthe op het podium van het Antwerpse Sportpaleis.