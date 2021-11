Politiemacht zorgt voor rust in Den Bosch na oproep tot rellen

Met veel vertoon van macht heeft de politie zich zaterdagavond laten zien om de rust te bewaren op de Graafseweg in Den Bosch. Aanleiding was de oproep van onbekenden om te gaan rellen uit protest tegen de coronamaatregelen.

Rond acht uur verzamelden zich volgens een correspondent een groepje van ongeveer veertig jongeren op de Graafseweg. De aanwezigheid van de Mobiele Eenheid en patrouillerende agenten had het gewenste effect. Binnen een half uur waren de jongeren weer verdwenen. Er zou een persoon zijn opgepakt.

Eerder op zaterdag plaatste burgemeester Jack Mikkers een filmpje op Twitter. Daarin riep hij ouders op om dit weekeinde extra goed te letten op hun kinderen. Mikkers wilde met zijn boodschap voorkomen dat een protest tegen de coronamaatregelen opnieuw zou ontaarden in rellen en plunderingen. Dat was in januari het geval.

LEES OOK: Burgemeester Den Bosch vraagt ouders: 'Let op uw kinderen dit weekend'