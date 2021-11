Arrestatieteam valt huis in Helvoirt binnen, bewoner (34) aangehouden

1/3 Arrestatieteam valt huis in Helvoirt binnen

Een zwaarbewapend arrestatieteam heeft maandagochtend een inval gedaan in een huis aan het Lange Pad in Helvoirt. Daarbij werd de bewoner, een 34-jarige man, aangehouden. Zijn huis en auto zijn door agenten onderzocht.

De bewoner wordt verdacht van stalking, smaad en fraude. De details daarvan zijn niet bekend.

Buurtbewoners werden maandagochtend iets na zes uur wakker van een hoop herrie. Het arrestatieteam moest eerst het rolluik bij de voordeur van het huis openzagen en viel daarna met een stormram binnen.

Na de inval werd het huis onderzocht door een onderzoeksteam. Zo'n tien agenten en een rechter-commissaris waren hierbij aanwezig.

Buurtbewoners niet verbaasd

Meerdere buurtbewoners lieten weten niet verbaasd te zijn over de inval. Ze zouden al langer hun bedenkingen hebben over de bewoner. Zijn huis is afgesloten met rolluiken en voorzien van flink wat bewakingscamera's.