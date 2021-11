Peter wordt gek van anderhalvemeter-omroeper: 'Net een heropvoedingskamp'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Peter wordt 'gek' van corona-boodschap uit luidsprekers in binnenstad

Bewoners van de binnenstad in Eindhoven klagen over een luide 'omroeper' in het winkelcentrum. Uit luidsprekers in de winkelstraten klinkt sinds vrijdag een stem, die als een soort stadsprediker, het winkelend publiek wijst op de coronamaatregelen. Een aantal bewoners boven die winkels wordt gillend gek. "Je hoort het door de ramen heen."

"Welkom in Eindhoven", klinkt het vriendelijk maar luid door de speakers in de winkelstraten. "Om verspreiding van het virus tegen te gaan: houd anderhalve meter afstand van elkaar. Houd je aan de basisregels. Alleen samen krijgen we corona onder controle." De boodschap klinkt elk kwartier door de luidsprekers. Eerst in het Nederlands, daarna in het Engels. Peter woont boven een van de winkels. Hij wordt er naar eigen zeggen 'gek van'. "Het lijkt wel of ik in een heropvoedingskamp terecht ben gekomen."

"Ik heb veel dingen meegemaakt in mijn leven, maar dit slaat alles."

Door een andere basisregel, werk zoveel mogelijk thuis, ervaart hij nu veel overlast. "Je hoort het door de ramen heen. Vanaf negen uur 's ochtends tot zes uur 's avonds hoor je dezelfde boodschap, elke dag, zelfs in het weekend." Hij vindt de actie van de gemeente overdreven. "Het wordt echt geforceerd aan je verteld, met het vingertje wijzend. Je maakt een bezoekje aan Eindhoven op deze manier heel onvriendelijk. Ik heb veel dingen meegemaakt in mijn leven, maar dit slaat alles."

"Ja, ik heb bewust de keuze gemaakt om in het centrum te gaan wonen..."

Kun je dit niet verwachten als je ervoor kiest om in de binnenstad te wonen? Peter vindt van niet. "Ja, ik heb bewust de keuze gemaakt om in het centrum te gaan wonen, maar om elke vijftien minuten hiermee geconfontronteerd te worden, vind ik wat veel van het goede." Hij is een actie gestart om de speakers het zwijgen op te leggen. Hij vraagt via groepsapps buurtbewoners om, net als hij, een klacht in te dienen bij de gemeente. Volgens hem klagen er zo'n veertig mensen in een groepsapp over de luide boodschap. De gemeente Eindhoven laat weten dat de boodschap wordt afgewisseld met sfeervolle muziek. Er zijn op het stadhuis zo'n tien klachten binnengekomen over het volume van de luidsprekers. Toch is het klagen van Peter en de anderen niet aan dovemansoren gericht. De gemeente Eindhoven heeft beloofd het geluid zachter te draaien en de luidsprekers twee uur later aan te zetten en een uur eerder weer uit.

Via dit soort luidsprekers galmt de boodschap door het winkelcentrum (foto: Rogier van Son) vergroot

