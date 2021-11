Sauna Goirle al vroeg op stoom door avondlockdown: 'We hadden al 50 gasten' (foto: Omroep Brabant). vergroot

In Goirle zetten saunagangers graag de wekker voor een ochtendje sauna. “Zondag hadden we al vijftig vroege klanten en maandagochtend hadden we al dertig vroege vogels binnen”, aldus Beau Pompe van Thermen Goirle. “We gaan nu al om negen uur ’s morgens open omdat ook wij om vijf uur ’s middags de sauna moeten sluiten.” Hij krijgt veel complimenten van zijn klanten die ook tijdens de avondlockdown naar de sauna komen.

“De eerste twee dagen van de nieuwe vervroegde openingstijden zijn heel goed bevallen”, vertelt Beau Pompe. “Omdat we door de nieuwe maatregelen eerder dicht moeten waren we bezorgd dat er op de oude tijd rijen voor de deur zouden ontstaan. Maar ook dat die 'spits' zich vervolgens zou verplaatsen naar bijvoorbeeld de omkleedruimtes." Dan zou het moeilijk worden om onderling afstand te houden. Nu komen de eerste gasten rond negen uur opdagen. Tussen negen uur en kwart over negen komt het rustig op gang, met een betere spreiding. "Mensen waarderen het ook dat ze eerder terecht kunnen", zegt hij.

“Omdat we eerder opengaan, moet ook de schoonmaakploeg extra vroeg aan de slag."

Doordat niet essentiële winkels en bedrijven zoals Sauna Goirle om vijf uur dicht moeten, verandert de werkwijze achter de schermen ook. “Omdat we eerder opengaan, moet ook de schoonmaakploeg extra vroeg aan de slag omdat ze minder tijd hebben. Aan de andere kant kunnen we nu ook ’s avonds na vijf uur gaan schoonmaken. Dat kon voorheen niet omdat we elke avond tot elf uur open waren, maar voorlopig niet.”

"Om halfnegen start het opstoken al van onze sauna’s en stoomcabines.”

Zelfs de techniek is voor de continue veranderende coronamaatregelen aangepast. “Voor er sprake was van corona, hadden we eigenlijk één hoofdschakelaar om de saunacabines aan te zetten”, vertelt Pompe. “We hebben inmiddels ons systeem zo aangepast dat we nu kunnen invoeren, op welk tijdstip de sauna’s aan en ook weer uit moeten. Omdat we nu al om negen uur opengaan start 's morgens om halfnegen het opstoken van onze sauna’s en stoomcabines." LEES OOK: Sportschool al om 5 uur open vanwege avondlockdown: 'Knettergek zo vroeg'

