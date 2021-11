Sportschool al om 5 uur open vanwege avondlockdown: 'Knettergek zo vroeg'

Om vijf uur 's ochtends gewichtheffen, kickboksen of op de loopband: het kon maandagochtend in Waalwijk. Sportschool RYU aan de Torenstraat opende extra vroeg de deuren vanwege de avondlockdown. "Mijn kinderen vinden me knettergek", lacht een bezwete sporter.

Van een ochtendhumeur was geen sprake, maandagochtend in Waalwijk. "Gewoon een extra koffietje erin", lacht Laurens Merkx met kleine oogjes. Hij begon stipt vijf uur met gewichtheffen. "Ik voel me sterker 's ochtends! Straks douchen en dan door naar het werk." Volgens hem heeft het absurde tijdstip een groot voordeel. "Je bent 's avonds thuis voor de kinderen."

'Compleet gestoord'

De vredige ochtendstilte in de kickbokszaal maakte plaats voor de harde knallen van trappen en stoten. Nils Brouwer (41) kon net wat langer 'uitslapen'. Hij begon om zes uur met boksen. "In het begin zag ik er een beetje tegen op. Als je eenmaal bezig bent is het erg lekker zo voor het werk", vertelt de fanatiekeling.

"Ik sport drie keer per week. Door die lockdownmaatregelen valt het sporten in de avonden nu volledig weg." Hij vindt het dan ook een goed alternatief, al noemden zijn kinderen hem 'compleet gestoord'. "Die liggen nog in bed als het goed is. Ik kan ze straks voor het werk nog even zien", zegt hij stralend.

Verslapen

Eigenaar Niels Tuhumury was bang dat hij zich zou verslapen. Toch stond hij er al om tien over half vijf, zelfs te vroeg dus. "De mensen die er zijn lachen. Daar doen we het voor", zegt de ondernemer glunderend. "We willen mensen zoveel mogelijk tijd geven om te kunnen sporten."

Sportscholen mogen door de nieuwe regels alleen tussen vijf uur 's ochtends en vijf uur 's middags open. Dat werd afgelopen vrijdag bekendgemaakt in een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen. De avondlockdown ging zondag in en duurt vooralsnog drie weken.

De school maakt dus maximaal gebruik van de toegestane openingstijden. Of hij door eerder open te gaan het aantal contactmomenten niet onnodig vergroot? "Je wilt zeker niet de regels omzeilen. We sporten nu in veel kleinere groepen", weet Tuhumury. "Ook probeer je met ruimere openingstijden de mensen juist meer te spreiden."

De sportschool gaat deze week iedere dag om vijf of zes uur open. Maandag kwam er een handje vol bezoekers op af. Als het een succes blijkt, gaat hij ermee door. Sportschool RYU was niet de enige sportschool die extra vroeg open ging. Ook bijvoorbeeld Healthcity Zuid ging om zes uur open in Waalwijk, Oisterwijk en Vught.