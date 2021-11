Opnieuw een absoluut weekrecord: meer dan 23.000 besmettingen

Voor het eerst sinds de start van de coronacrisis zijn er in Brabant meer dan 23.000 besmettingen in een week geconstateerd. Ook vorige week was er in Brabant al een absoluut weekrecord. Ook het aantal besmettingen dat op één dag werd geregistreerd was nog nooit zo hoog als deze dinsdag: 3786 nieuwe besmettingen.

Maar de ruim 15.000 besmettingen van vorige week, bleken slechts een opmaat voor het record van deze week. Met een stijging van meer dan 50 procent kwam het aantal besmettingen deze dinsdag uit op 23.643 Ook landelijk is er opnieuw een absoluut weekrecord genoteerd. In de afgelopen week werden er 153.957 positieve tests geregistreerd, meldt het RIVM. Dat is bijna 40 procent meer dan vorige week.

De weekcijfers waren in Brabant het hoogst op de volgende momenten:

23.643 op 23 november 2021 15.325 op 16 november 2021 11.824 op 3 november 2020 11.658 op 22 december 2020 10.714 op 9 november 2021

De afgelopen drie weken staan dus allemaal in deze 'top 5'. De cijfers komen ruim een week nadat de nieuwste coronaregels zijn ingegaan. Het effect daarvan is nog helemaal niet te zien: de stijging van de afgelopen weken zet in eenzelfde tempo door. In Brabant procentueel gezien zelfs iets harder dan landelijk.

11-11-effect

In de regio Den Bosch is het aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen week zelfs twee keer zo hard gestegen als het landelijk gemiddelde. Sinds ongeveer een week geleden is daar een duidelijke knik omhoog te zien in de grafiek die het aantal besmettingen weergeeft. Al is niet met honderd procent zekerheid te stellen dat die stijging te maken heeft met carnavalsvierders: het bron- en contactonderzoek is zo ver afgeschaald dat de bron van de coronabesmettingen niet meer onderzocht wordt.

Ziekenhuizen

De druk op de Brabantse ziekenhuizen blijft door het stijgende aantal besmettingen steeds verder toenemen. Dinsdag liggen er 389 mensen met een vastgestelde coronabesmetting in het ziekenhuis. Een week eerder waren dat er nog 317. Dat is een stijging van meer dan twintig procent.

In vergelijking met een maand terug, is het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis zelfs meer dan verdubbeld.