Basisschool nog altijd dicht na corona-uitbraak: ruim 70 kinderen besmet

Basisschool De Springplank in Eindhoven is nog altijd dicht, na een uitbraak van het coronavirus. Een week geleden werd bekend dat 61 leerlingen en een leerkracht besmet waren. Inmiddels is de teller opgelopen tot ruim zeventig kinderen en vier leerkrachten. En hoogstwaarschijnlijk komen daar nog meer positieve testuitslagen bij. De deuren van de scholen blijven nog zeker deze hele week dicht, vertelt directeur Michelle Evers.

Evers is bang dat er nog meer besmettingen zijn op de school in de wijk Genderbeemd. "We hebben veel uitslagen nog niet binnen, want maandag zijn er nog veel kinderen getest. Dat was op de vijfde dag van hun quarantaine."

De basisschool is sinds vorige week woensdag dicht. Komende maandag wil ze de deuren van haar school weer openen, al is dat nog afhankelijk van het aantal besmettingen per klas en bij het personeel. "Want als ik geen leerkrachten heb, kan ik niemand voor de klas zetten."

Evers vindt het niet verstandig om de school deze week nog te openen. "Dan zitten er ook nog veel kinderen in quarantaine, terwijl de rest weer naar school kan. Dat betekent voor de leerkrachten dat ze tegelijkertijd fysiek en online les moeten geven. Dat werkt gewoon niet." En dus blijven de kinderen in de elf klassen van De Springplank nog even aangewezen op thuisonderwijs.