Nieuwe sluiting basisscholen geen taboe meer: 'Liefst voor kerstvakantie'

Veel ouders zullen zich even verslikt hebben in de koffie toen ze het bericht hoorden dat de kerstvakantie volgens deskundigen met een week moet worden verlengd. Een aantal experts vindt dat broodnodig om het grote aantal coronabesmettingen op basisscholen terug te dringen. Ook volgens voormalig hoofd infectieziektebestrijding bij de GGD Hart voor Brabant Jos van de Sande ontkomen we er niet aan: "Het zou echt kunnen helpen."

"Ik snap de wanhoop", voegt Van de Sande eraan toe, "maar eigenlijk is het beter als we met z'n allen het hele land drie weken platleggen." Een totale lockdown dus, om het aantal besmettingen snel naar beneden te brengen. Het onderwijs is wat hem betreft een goed begin. "Dat onderwijs is een belangrijke open verbinding", vindt hij. "Als je alles op een rijtje zet, is het een van de meest risicovolle momenten. En kinderen die op school het virus opdoen, zorgen er vervolgens voor dat er thuis hele gezinnen besmet raken."

"Kunnen al die uren worden opgevangen? Nee."

Met de scholen een extra week dicht, zullen veel ouders naar de kinderopvang kijken. Misschien wat extra dagen BSO om het gat te dichten? Daar hoeven ze niet op te rekenen, vertelt Gjalt Jellesma van Boink, die stichting die ouders in de kinderopvang vertegenwoordigt. "Ik hoorde inderdaad al het geluid van het mogelijk sluiten van scholen. Maar het gaat voor al die kinderen bij elkaar om heel veel uren opvang. Kunnen al die uren worden opgevangen? Nee." En zelfs al zou het praktisch gezien wél kunnen, dan nog moet je het niet willen, vindt Jellesma. "Het klinkt heel onschuldig, één week de scholen extra sluiten. Maar we moeten kinderen hier niet mee opzadelen. Voorkom tot elke prijs dat de scholen weer worden gesloten. En dit komt bovenop het feit dat scholen nu al heel vaak dicht zijn."

"Kinderen moeten zoveel mogelijk thuisblijven."

Overigens is Van de Sande het er helemaal mee eens dat de druk van een week extra vrij niet bij de kinderopvang moet liggen. Dat zou de hele maatregel juist teniet doen. "Je moet die kinderen in ieder geval niet bij elkaar zetten", zegt hij. Dus niet de scholen sluiten en vervolgens hele klassen bij elkaar zetten bij de kinderopvang. "De kinderen moeten zoveel mogelijk thuis blijven. Contact met een paar vriendjes kan dan nog, maar niet te veel. Je moet de contacten zoveel mogelijk beperken." Drie weken de scholen dicht en extra lang kerstvakantie, dat is volgens Van de Sande het beste om te doen. Of liever, nog een week langer. "Dat zou wel het beste zijn. Het risico neemt af naarmate je dit langer volhoudt. En dan liever een week al aan de voorkant, vóór de kerstvakantie." Want hoe langer er nu wordt gewacht, hoe verder de besmettingen oplopen. "En dat blijft nog veel verder oplopen, tot de maatregelen strenger worden." LEES OOK: Basisschool sluit deuren: 61 leerlingen en 1 leerkracht besmet met corona

