Zorgde 11-11 voor extreme corona-opmars Den Bosch? 'Zeer aannemelijk'

Sinds de carnavalsvieringen op 11 november in Den Bosch, is het aantal coronabesmettingen er twee keer zo snel gestegen als het gemiddelde in heel Nederland. Dat blijkt uit data op het coronadashboard van de overheid. Volgens Jos van de Sande, oud-hoofd infectieziektebestrijding van GGD Hart voor Brabant, is er hoogstwaarschijnlijk een verband met de feesten op de elfde van de elfde.

En dat gebeurt nu niet. Vanwege de enorme coronagolf komen GGD's niet of nauwelijks toe aan bron- en contactonderzoek. Normaal gesproken kan zo duidelijk worden waar en met wie besmette personen in contact zijn geweest. "Daardoor hebben we minder zicht op clusters, waaronder 11-11", liet een woordvoerder van GGD Hart voor Brabant eerder weten.

"Dat het aantal besmettingen enkele dagen na de carnavalsvieringen sterk stijgt, is een extra aanwijzing dat de elfde van de elfde een grote rol heeft gespeeld in de verspreiding van het coronavirus in Den Bosch", aldus de voormalig GGD-arts.

"Het is zeer aannemelijk dat die stijging te maken heeft met de massale carnavalsvieringen in Den Bosch", zegt Van de Sande. Vanaf 15 november maakt de besmettingslijn in Den Bosch een extra knik omhoog. Volgens Van de Sande komt dat door de incubatietijd van het virus. Iemand die besmet wordt, krijgt pas een paar dagen later klachten.

Zo'n 25.000 bezoekers stortten zich op 11 november in Den Bosch in het carnavalsgedruis. De besmettingsgraad in de Brabantse hoofdstad lag op dat moment nog onder het landelijk gemiddelde.

Waar in heel Nederland in de week voor 11 november dagelijks gemiddeld 70 positieve coronatests per 100.000 inwoners werden geregistreerd, lag dat aantal in Den Bosch op 56. Anderhalve week later ligt het Bossche cijfer op 145 positieve coronatests en 124 in heel Nederland. Dat komt neer op een toename van 159 procent in Den Bosch en 76 procent in heel het land.

De explosieve toename in Den Bosch is ook ten opzichte van andere grote steden in Brabant stukken hoger. Zo blijven Breda (+118 procent), Eindhoven (+117 procent), Helmond (+102 procent) en Tilburg (+85 procent) achter.

Mikkers: 'Minst slechte besluit'

Waar in Limburg een streep ging door de openbare 11-11 vieringen, besloot burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch het feestgedruis in zijn stad wél toe te laten. Het was een duivels dilemma, maar hij was van mening dat het gecontroleerd door laten gaan de beste optie was. 25.000 bezoekers mochten in zes afgesloten gebieden in de stad carnaval vieren. Zij moesten allemaal hun legitimatiebewijs en coronatoegangsbewijs laten zien.

Ook nu de besmettingscijfers zichtbaar zijn opgelopen na 11-11, staat de burgemeester nog achter de beslissing die hij nam. "Dit was het minst slechte besluit. Ik mocht de horeca niet sluiten. En als er dan niks in de stad georganiseerd zou worden, waren er 50.000 mensen naar de stad gekomen. En dat wilde ik niet", laat de Bossche burgemeester weten.

"Elke besmetting is er één te veel. Ik zei toen ook al: ik heb er buikpijn van. Maar we hebben het zo gecontroleerd mogelijk laten verlopen. Zo wisten we hoeveel mensen we konden verwachten."

Strengere maatregelen

Een dag na de elfde van de elfde maakte de overheid strengere maatregelen bekend.

