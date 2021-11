11-11 in Den Bosch gaat gewoon door: 'Maar ik heb er wel buikpijn van'

Ondanks de toenemende kritiek op de viering van 11-11 komende donderdag, verandert burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch niets aan de plannen. Daar komen 25.000 mensen de start van carnaval vieren. "Ik wil het wel gereguleerd hebben."

In plaats daarvan is er in Den Bosch een samenwerking tussen de cafés. Met speciale 11-11-polsbandjes mag je alle kroegen in. Er is plek voor 25.000 gelukkigen. "Twee weken geleden hebben we de activiteiten al afgelast. Maar de horeca is open en ik wil het wel gereguleerd hebben. Dan weten we hoeveel mensen er komen en hebben we van iedereen het coronatoegangsbewijs gecheckt."

Maar de burgemeester maakt zich er wel zorgen over. "Elke ophoping van mensen is op dit moment een zorg." Uit verschillende hoeken komt op het moment de roep om de start van carnaval af te gelasten. Maar deze gecontroleerde vorm van de Elfde van de Elfde is wat Mikkers betreft de minst kwalijke optie. "De horeca is open, ik kan die niet sluiten. Als ik niks organiseer, riskeer ik dat er nog veel meer mensen naar Den Bosch komen."

En dat is juist niet de bedoeling. "Ik roep ook alle andere mensen op om niet naar de stad te komen. Er is hier geen vertier." Behalve dan voor 25.000 geselecteerde mensen met een polsbandje. "En er wordt veel gehandhaafd. Door ons, en de horeca heeft geïnvesteerd in beveiliging. We hebben samen heel veel handhavers in de stad staan."

Het risico dat er meer besmettingen ontstaan omdat er 25.000 mensen bij elkaar in de stad staan, is natuurlijk aanwezig. "Vind ik het een gevaar? Heb ik er buikpijn van? Natuurlijk. Overal waar er veel mensen bij elkaar komen, krijg ik buikpijn van." Toch heeft Mikkers niet veel keus. "Vrijdag is er een nieuwe persconferentie. Op dit moment is het zoals het is."

