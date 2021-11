11-11 in Oeteldonk: dubbel gevoel, wel feest [FOTO'S]

Foto's: Karin Kamp Foto: Karin Kamp Liefde voor Den Bosch. (Foto: Karin Kamp) Eindelijk weer een feestje. (Foto: Karin Kamp) Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto's: Karin Kamp

De carnavalsharten kloppen donderdag volop, het is de Elfde van de Elfde. Eindelijk kon er weer worden gehost, gefeest en geproost met biertjes. In Oeteldonk was het volle bak feest en stonden er 's morgens al lange rijen bij de ingangen van de cafés en de feesttent op de Parade. Onze fotografe stortte zich ook in het feestgedruis.

Om exact 11.11 uur werd op de Parade in Den Bosch het carnavalsseizoen officieel geopend, waarbij massaal mee werd gezongen met het Oeteldonkse volkslied.

Meezingen met het Oeteldonkse volkslied. (Foto: Karin Kamp) vergroot

Het was voor velen wel een feestje met een dubbel gevoel door de snel oplopende coronacijfers. Polsbandjes voor toegang, een knagend schuldgevoel en mondkapjes - al dan niet in de kleuren van Oeteldonk - dit is niet het onbezorgde carnaval van weleer, maar eerder een polonaise naar de volgende lock-down. Alle foto's van het Elfde van de Elfde-feest in Oeteldonk vind je hier.

Feesten met een passend mondkapje. (Foto: Karin Kamp) vergroot

Handjes de lucht in. (Foto: Karin Kamp) vergroot

Proost met een pintje. (Foto: Karin Kamp) vergroot

Feestje vieren in Oeteldonk. (Foto: Karin Kamp) vergroot

