Den Bosch tevreden over verloop 11-11, maar 'dubbel gevoel' blijft

Hij had van tevoren een knoop in zijn maag, maar burgemeester Mikkers van Den Bosch kan tot nu toe opgelucht ademhalen. De Elfde van de Elfde in zijn stad verloopt rustig en volgens plan.

"We zien dat er gebeurt wat we afgesproken hebben, logistiek gaat het goed", reageert de burgervader halverwege de middag van deze 11-11. Sinds donderdagmorgen zijn ongeveer 25.000 Oeteldonkers op de been om de start van carnaval te vieren. Er zijn strenge regels opgesteld om dat in goede banen te leiden en daar lijkt iedereen zich aan te houden, zegt Mikkers. "Er is een goede controle van het coronatoegangsbewijs. En er zijn eigenlijk geen mensen van buiten de stad gekomen, die helemaal geen kaartje hebben."

Dat heeft ook geen enkele zin, benadrukt de burgemeester meteen nog maar eens: "Ik zou iedereen ook adviseren om niet te komen. Je kunt alleen maar naar binnen als je een kaartje hebt en een coronatoegangspas. En er wordt heel erg streng gecontroleerd." Zowel de gemeente als de Bossche horeca hebben daar mensen voor beschikbaar gemaakt. "Denk ook aan de mensen in de zorg", roept hij op. Dat laatste is ook meteen de reden dat de burgemeester ook donderdag nog met een dubbel gevoel rondloopt. "Natuurlijk is het een dubbel gevoel. Als je aan de ene kant de druk op de zorg hebt, en aan de andere kant meer dan twintigduizend mensen die feest vieren."

Toch blijft hij bij het besluit dat het feest op deze manier organiseren, de beste optie was. "Het was geen goed besluit, maar het was wel het minst slechte besluit", zegt Mikkers. "Ik moest maatregelen nemen om dit te regulieren. Ik kan de kroegen niet sluiten, dit was de enige mogelijkheid die ik had." Burgemeester Mikkers hoopt dat iedereen vooral ook weer rustig naar huis gaat: "Ik hoop dat het rustig blijft. Dat alleen de mensen die een kaartje hebben, komen. Dat er geen agressie is. En dat als mensen zich niet helemaal senang voelen, of teveel gedronken hebben, gewoon naar huis gaan." LEES OOK: Elfde van de Elfde in Oeteldonk: dubbel gevoel, wel feest [FOTO'S] Volg het laatste nieuws rond de Elfde van de Elfde in ons liveblog

