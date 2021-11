11-11: Den Bosch roept op om niet op de bonnefooi naar de stad te komen

11.59

Er wordt met argusogen gekeken naar de Elfde van de Elfde in Den Bosch, maar tussen het feestende publiek staan hier en daar ook zorgmedewerkers. "Ik werk zelf in de zorg, maar ik heb wel even behoefte aan een feestje", zegt een man in Oeteldonk. "En misschien kom ik nog wel mensen tegen die ook in de zorg willen werken, want we hebben vooral mensen nodig."

Een vrouw zegt: "Ik heb wel getwijfeld, maar wil er toch graag bij zijn. Ik probeer zoveel mogelijk afstand te houden en ga vanmiddag alweer naar huis."