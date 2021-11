Aftrap van carnavalsseizoen opnieuw anders dan anders

Het carnavalsseizoen wordt traditiegetrouw afgetrapt op de 11de van de 11de, maar dat ziet er dit jaar door de oplopende coronacijfers opnieuw anders uit dan we gewend zijn. In onze provincie wordt op veel plekken wel feestgevierd, maar met aanvullende maatregelen. In Limburg zijn veel festiviteiten afgeblazen.

De feesten die bij ons in Brabant doorgaan, vinden in afgesloten ruimten plaats. Dus moet iedereen die wil meedoen een QR-code laten zien bij de entree. In Breda gaat het feest op de Grote Markt niet door en in Overloon is de carnavalsaftrap geschrapt.

Maar bijvoorbeeld in Den Bosch is het donderdag feest, al gaf burgemeester Jack Mikkers maandag nog aan 'er wel buikpijn van te hebben'. En ook in Tilburg is het voor diegenen die in het bezit zijn van het stadsembleem 2022 en een QR-code vanaf donderdagmiddag feest. Soortgelijke maatregelen gelden ook in bijvoorbeeld Eindhoven, Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht.

11e van de 11e bij Omroep Brabant

Omroep Brabant maakt donderdag bekend wat de nieuwe locatie van 3 Uurkes Vurraf wordt. Ook al weten we natuurlijk nog niet hoe de situatie eind februari zal zijn. Vanaf 11.00 uur zenden we de bekendmaking live uit op app, site, televisie en radio.

Om 13.00 uur komen we dan met een extra uitzending van Brabant Nieuws op alle kanalen. Daarin kijken we met name hoe de festiviteiten in Den Bosch en Roosendaal verlopen.

LEES OOK:

Lange rijen in Tilburg voor toegangsembleem Elfde van de Elfde

Elfde van de Elfde in Overloon afgeblazen door oplopende besmettingen

Veel Brabanders zien liever geen 11-11: 'Funest voor de ziekenhuizen'

11-11 in Den Bosch gaat gewoon door: 'Maar ik heb er wel buikpijn van'

Alternatieve Elluf Elluf in Breda wordt binnen gehouden

3 Uurkes Vurraf in De Druiventros? Rob verwacht geen herrie