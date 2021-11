Veel Brabanders zien liever geen 11-11: 'Funest voor de ziekenhuizen'

Een 11-11 in het Oeteldonkse verleden. (Archieffoto). vergroot

Over twee nachtjes is de start van carnaval: de Elfde van de Elfde. Maar lang niet alle Brabanders zien dat nog zitten, nu de besmettingscijfers zo hard oplopen. Dinsdag werd in onze provincie voor het eerst sinds lange tijd weer de grens van tienduizend besmettingen per week verbroken.

Janneke Bosch Geschreven door

Is het dan wel slim om 11-11 uitgebreid te vieren? Nee, zegt bijna tachtig procent van alle mensen die poll bij Omroep Brabant hebben ingevuld. Meer dan 16.000 mensen gaven hun mening. "Nee, dat is niet verstandig met de huidige besmettingscijfers", zegt acht op de tien Brabanders. Twee van de tien vindt het geen probleem om de start van carnaval te vieren. "Met de huidige maatregelen kan dat prima."

Wachten op privacy instellingen...

Op sociale media zijn de reacties wat meer verdeeld. Zo zegt Frank op Instagram dat hij denkt dat het beter is om het af te gelasten, om de druk op de ziekenhuizen niet te hoog te laten oplopen. "Voor de ziekenhuizen is het funest om dit door te laten gaan. Mijn buurman heeft daardoor een operatie moeten missen, en kan dit nu niet meer navertellen." Angelique is dat met hem eens: "Ik denk dat ze het beter niet door kunnen laten gaan." Net als Marian: "Niet door laten gaan carnaval, de besmettingshaard is veel te groot", zo schrijft ze.

"Als we nu niet normaal kunnen doen, dan kan het nooit meer."

Toch melden zich meer mensen online die wél graag zien dat de Elfde van de Elfde zouden vieren, of in ieder geval vinden dat het niet afgelast moet worden. "Bijna negentig procent heeft een vaccinatie gehad", zo redeneert Jurrien, "Als we nu niet normaal kunnen doen, kan het nooit meer." Dat vindt ook Eric: "Gewoon alles door laten gaan", zegt hij, want corona verdwijnt niet meer. "Je kunt mensen toch niet de komende decennia van oktober tot april opsluiten? Volgend jaar en de jaren daarna zitten we telkens in dezelfde situatie." Daarbij zijn er heel veel andere evenementen die wel gewoon doorgaan, zonder dat er vraagtekens bij worden gezet. "Hazes ging toch ook door!" zegt Betje. En Christian zegt: "Voetbalwedstrijden, concerten et cetera kunnen toch ook doorgaan? En daarnaast is 11-11 veelal buiten."

"Biertje drinken met een Oeteldonks pekske aan."

"Wat is eigenlijk het verschil", vraagt Martine zich af, "of je op een zaterdag met je vrienden in het café een biertje gaat drinken in gewone kleren en met gewone muziek, of je doet dat donderdag 11-11 met diezelfde vrienden in een café als er carnavalsmuziek wordt gedraaid en je hebt een Oeteldonks pekske aan?" En Esther vindt: "Als een radioloog met corona met kankerpatiënten mag werken, waar hebben we het dan nog over?" Hiermee verwijst ze naar het nieuws dat onlangs uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis kwam. Naar alle waarschijnlijkheid worden er tijdens de persconferentie aanstaande vrijdag strengere maatregelen aangekondigd. Dat vinden de meeste Brabanders dan wel weer een goed idee, blijkt uit een andere poll op de website van Omroep Brabant.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.