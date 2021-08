3 Uurkes Vurraf in De Druiventros? Rob verwacht geen herrie

3 Uurkes Vurraf naar Berkel-Enschot? Ron en Janny zien het wel zitten (compositie: Omroep Brabant). vergroot

Het spel is op de wagen. De eerste kandidaat-gastheer voor de eerstvolgende 3 Uurkes Vurraf heeft zich gemeld: De Druiventros in Berkel-Enschot. Aan het enthousiasme van de eigenaar van deze horecazaak, Rob Zoontjens, zal het niet liggen. “Of mijn vrouw Janny het er ook mee eens is? Die maakt het allemaal niks uit.”

Afgelopen weekend werd bekend dat na bijna dertig jaar een eind komt aan een ijzersterke traditie bij Omroep Brabant: de opening van het carnaval in onze provincie in Hotel Pullman Cocagne in Eindhoven. De hotelleiding heeft besloten er mee te stoppen vanwege de huidige coronamaatregelen, maar ook door de strenge eisen die bij het organiseren van een evenement komen kijken.

De beslissing betekent uiteraard niet dat Omroep Brabant er ook een punt achter zet. Succesnummers moet je koesteren en waar mogelijk en nodig zelfs nog onmisbaarder maken.

Het mag en kan in De Druiventros

Zoontjes wil er graag aan meewerken. “Volgens de plaatselijke carnavalsvereniging zou het mooi zijn wanneer 3 Uurkes Vurraf in Berkel-Enschot plaatsvindt. Is dat niks voor ons, vroegen ze me. Nou, het mag en kan wat mij betreft”, aldus de uitbater in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid.

Maar wat heeft hij te bieden? “Nou, we hebben hier het ‘Saunabal’ gehad met drieduizend mensen en ook vijf jaar lang voor duizend bezoekers ‘Berkel beeft’ en ‘Enschot trilt’ verzorgd. Bovendien is Berkel-Enschot een florerend dorp met een heel actieve carnavalsvereniging. Het zou heel leuk zijn wanneer we hier het carnaval in Brabant kunnen aftrappen. En we willen presentator Jordy Graat graag verwennen om de organisatie op ons te kunnen nemen.”

Maar is Rob niet bang voor herrie in de tent? Dat zijn vrouw Janny of andere mensen die dicht bij hem staan, gaan protesteren? Wat dat betreft heeft De Druiventros, gelet op de RTL-serie, immers een reputatie hoog te houden. De eigenaar twijfelt niet: “Het is d’r op of d’r onder. Wij zijn enthousiast al beseffen we dat er zat andere geïnteresseerden zullen zijn.’’

Veel alternatieven voor Hotel Pullman Cocagne

3 Uurkes Vurraf moet dus ‘gewoon’ doorgaan, vindt Rob. Hij staat hierin niet alleen. Honderden volgers van onze Facebookpagina denken er hetzelfde over. Maar waar het feest zou moeten plaatsvinden? Eindhoven blijft de meest geschikte plaats. Sterker nog: in het Klokgebouw kunnen wellicht meer mensen het evenement meemaken dan in 'Cocagne' het geval was. Een geluk bij een ongeluk dus. Maar ook het Beursgebouw en de Markt in Eindhoven en café ’t Bonte Palet en de Brabanthallen in Den Bosch worden genoemd. Voorkeur bestaat verder voor het Breepark in Breda, de Koekbouw in Veghel, De Drie Linden in Luyksgestel en Fidi et Arti in Oudenbosch. En ene Bas stelt zijn huiskamer beschikbaar, zonder erbij te vermelden hoeveel mensen erin kunnen.

Nog een suggestie voor de organisatie om serieus te overwegen: hou het op meerdere locaties tegelijk. Dan zijn er meer tickets te vergeven en zijn er minder teleurgestelde carnavalvierders.

Eindhoven populair bij volgers van Omroep Brabant

De discussie over de toekomstige locatie leeft ook bij de mensen die Omroep Brabant op de site en via de app volgen. Duizenden mensen hebben hun stem uitgebracht op welke stad in 2022 gastheer zou moeten zijn voor de eerstkomende 3 Uurkes Vurraf.

Eindhoven is veruit favoriet, gevolgd door Den Bosch, Tilburg, Breda en Bergen op Zoom. Maar, er is nog tijd: het is nog bijna 7 Maanden Vurraf.

