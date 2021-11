Elfde van de Elfde in Overloon afgeblazen door oplopende besmettingen

Het Pleinfeest, waarmee donderdag de Elfde van de Elfde in Overloon zou worden gevierd, gaat niet door. Burgemeester Karel van Soest van de gemeente Boxmeer, waar Overloon onder valt, heeft dit in goed overleg met de organisatie besloten. Ook het 11/11-bal dat zaterdag in Krabberdonk, ofwel Den Dungen, zou plaatsvinden is geschrapt. Het gaat om de eerste carnavaleske evenementen in Brabant die zijn afgelast sinds de toenemende coronabesmettingen.

De gemeente Boxmeer én de organisatie van het Pleinfeest in Overloon willen rekening houden met signalen uit de zorg over de toenemende coronadruk, zo melden ze. Ook was er angst voor problemen door een mogelijke toeloop van feestgangers uit vooral het aangrenzende Noord-Limburg. Hier was al eerder een streep gehaald door openingsactiviteiten van het carnavalsseizoen. Er werden in Huibuukeland (Overloon) ongeveer vijfduizend bezoekers verwacht.

'Eén lijn in Brabant en Limburg'

Het al dan niet doorgaan van het festijn in Overloon leidde niet alleen regionaal, maar ook landelijk tot discussie. Onder anderen Willem van Schijndel had er maandag al voor gepleit om één lijn te trekken. De ene helft van de Deurzakkers, uit Waalwijk, is van mening dat behalve in Limburg ook in Brabant elfde van de elfde-evenementen zouden moeten worden afgelast.

Eerder deze week was nog toestemming gegeven aan de organisatie van het Pleinfeest in Overloon. Het evenement was namelijk binnen de landelijke richtlijnen te houden. Burgemeester Van Soest spreekt dan ook van een groot dilemma: “Het is bijzonder spijtig voor de organisatie die alles zo goed voor elkaar had en perfect voldeed aan alle gestelde richtlijnen. Maar met de organisatie delen we ook de zorgen om de zorg en kunnen we niet heen om de snelle toename van het aantal besmettingen en de signalen van de ziekenhuizen.”

'Onvoorspelbaar grote toeloop'

“Ondanks dat het volgens de regels kan en mag, werd de maatschappelijke impact steeds groter”, verduidelijkt de Boxmeerse burgemeester. “Daarnaast ontstond er door de grote media-aandacht en de afgelastingen in het nabijgelegen Limburg, de kans op een onvoorspelbaar grote toeloop. Dat zou buiten het afgesloten feestterrein problemen bij het handhaven van de openbare orde gaan opleveren.”

In Den Dungen werd maandagavond al de knoop doorgehakt. Het nieuws werd dinsdagmiddag echter pas wereldkundig gemaakt. Voor het bestuur van de Krabberdonkse Koepel was het een even simpele als lastige beslissing. Na een kort maar prettig en helder gesprek met de achterban werd besloten het feest te schrappen, zo werd gesteld. "Liever nu één avond laten schieten, een duidelijk signaal afgeven en onze eigen verantwoordelijkheid pakken om hopelijk straks in februari wel vijf dagen carnaval te kunnen organiseren", aldus het bestuur, dat spreekt van een Krabberdonkse Konsensus. Het besluit betekent onder meer dat de bekendmaking van een nieuwe prins, jeugdprins en hun gevolg moet worden uitgesteld. Wel wordt zaterdag de nieuwe website, de Krabberkloud, gelanceerd.