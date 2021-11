Wel of geen carnaval? Björn van der Doelen pleit voor carnavalsverzekering

''JLO heeft haar billen verzekerd, Wibi zijn vingertjes: kan ik bij jullie carnaval verzekeren?'' Met die vraag probeert Björn van der Doelen verzekeringsmaatschappijen telefonisch uit de tent te lokken. In een ludieke video die op sociale media rondgaat wil de carnavalsliefhebber een speciale verzekering af te sluiten. Want wat als er ook dit jaar een streep gaat door carnaval?

Met de Elfde van de Elfde voor de deur, snijdt Van der Doelen met een grote knipoog een voor velen gevoelig puntje aan. Zoals hij in de video zegt: ''Vorig jaar gebeurde het ondenkbare: carnaval ging niet door. Hopelijk kan ik het feest bij jullie verzekeren.''

'Pinterpolis of Centraal Bier hier'

Met de oplopende coronacijfers dreigt het nu weer dezelfde kant op te gaan. Van der Doelen krijgt in de video de vraag terug wat hij dan precies wil verzekeren. ''Gewoon het hele feest. Ik dacht Pinterpolis, daar tapt u de feestjes van. Of Centraal Bier hier. Das toch mooi?''

'Jij komt niet uit Brabant zeker?'

Aan de andere kant van de lijn lijkt er weinig begrip te zijn voor de ludieke vragen van de oud-voetballer. ''Wij kunnen u niet helpen'', is de reactie aan de andere kant.

De verzekeringsmaatschappijen lijken niet echt in de rij te staan voor de speciale verzekering. ''Hoezo gek? Jij komt niet uit Brabant zeker? Dan ga ik het zelf wel regelen'', sluit Van der Doelen het telefoongesprek af.