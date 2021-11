Naftadief die giftig olielek veroorzaakte in Haaren dinsdag voor de rechter

De man die vorig jaar in Haaren nafta zou hebben gestolen uit een ondergrondse pijplijn, staat dinsdag in Den Bosch voor de rechter. De diefstal kwam aan het licht doordat het giftige olieproduct uit een door de dieven aangelegde leiding stroomde. Daardoor raakte de bodem vervuild. De 32-jarige verdachte uit Nuland zou ook op andere plekken in de provincie vergelijkbare pogingen hebben gedaan, tussen februari 2018 en maart dit jaar.

Tegen de man is al een schadeclaim van meer dan vijf ton ingediend door de eigenaar van de pijplijn, die steeds het doelwit was van de man. Behalve in Haaren zou hij ook hebben toegeslagen in Udenhout, Bakel, Beek en Donk, Deurne en Udenhout.

Bij de diefstal maakte de man zich dus ook schuldig aan bodemverontreiniging, Zo kwamen bij zijn aftaptruc op de Kasteellaan in Haaren dertig- tot veertigduizend liters nafta in de grond. Het is niet bekend wanneer, waar en hoe de politie de man heeft kunnen aanhouden. Zowel politie als justitie wil vanwege de rechtszaak geen toelichting geven.

'Nog nooit meegemaakt'

De brandweer Brabant-Noord stond ervan te kijken toen in Haaren het lek in de ondergrondse buis werd geconstateerd. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt, laat staan illegaal aftappen.” Dat zei Camillo Schure, adviseur gevaarlijke stoffen bij dit korps.

De pijp bleek een illegaal aftappunt te zijn van een leiding tussen de haven van Rotterdam, Venlo en Zuid-Duitsland. Door deze buis worden onder zeer hoge druk ruwe olie en olieproducten zoals diesel, benzine en kerosine vervoerd. Dit transport wordt verzorgd door de Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP), in opdracht van oliemaatschappijen zoals Shell.

RPP-directeur Dick Hosman is twee maanden geleden door politie en justitie op de hoogte gebracht van de arrestatie en de rechtszaak. “Onze claim is gebaseerd op de strafbare feiten die door de man zou zijn gepleegd”, aldus Hosman. “De hoogte betreft niet alleen het schoonmaken van de grond waar nafta is gelekt, maar heeft ook te maken met de reparatie van de pijpleiding."

'Kosten beduidend meer dan een miljoen'

RRP moest na de ontdekking in Haaren zelf de bodem schoonmaken. Hosman sprak van een 'behoorlijke sanering', want de schade bedroeg een half miljoen. Opgeteld bij de andere pogingen heeft de affaire zijn onderneming ‘beduidend meer dan een miljoen euro gekost’, aldus Hosman. Hij hoopt een groot deel hiervan op de verdachte te kunnen verhalen. Hosman heeft ook aangifte gedaan van diefstal en vernieling. Het is niet bekend hoeveel liter nafta in totaal is gestolen en/of weggelekt.

Het lek leverde geen gevaar op voor omwonenden en voorbijgangers. Wel moest de provinciale weg N624 tijdelijk worden afgesloten. Volgens de provincie heeft RRP nadat de bodemvervuiling was ontdekt ‘adequaat gehandeld.’ Een woordvoerder: “Uit controle is gebleken dat op de grondsanering niets valt aan te merken.”

De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak.

