Onduidelijkheid over boosterprik zorgpersoneel, GGD zegt afspraken weer af

Corrie van Loon uit Prinsenbeek kreeg vrijdag haar boosterprik (foto: Erik Peeters). vergroot

Er is veel onduidelijk over de corona-boosterprik die zorgmedewerkers als een van de eerste zouden moeten krijgen. Sommige mensen die in de zorg werken hebben al een boosterprik gehad en anderen moeten nog tot 16 december wachten. En dan zijn er nog de zorgmedewerkers die al een afspraak hadden, die vervolgens door de GGD weer werd afgezegd.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Het Bossche bedrijf Het Andere Wonen de Compagnie zorgt voor kleinschalige opvang voor dementerende ouderen. Het bedrijf telt 32 personeelsleden. Directeur Marianne Pelk wil zo snel mogelijk dat iedereen de boosterprik krijgt. Vandaar dat haar personeel zo gauw het kon een online afspraak heeft gemaakt. Maar de GGD Hart voor Brabant heeft de meeste afspraken bij De Compagnie telefonisch weer afgezegd, omdat zorgpersoneel tóch nog niet aan de beurt is. 'Booster kan ons de winter door helpen'

Pelk weet inmiddels niet meer waar ze aan toe is. Zelf kan ze woensdag haar booster gaan halen. Dat komt omdat ze het annuleertelefoontje van de GGD gewoonweg niet heeft opgenomen. Maar collega’s die de GGD wel te woord stonden, moesten hun boosterafspraak weer inleveren en een nieuwe afspraak voor na 16 december maken. Het gaat om zeker tweederde van haar personeel. Pelk: ”Het is superbelangrijk. De booster kan ons de winter doorhelpen. Ik kan mijn personeel niet missen, zeker niet in zo'n kleine instelling. Ik kan het ook niet meer aan mijn personeel uitleggen.” Kleine instellingen moeten wachten

De GGD Hart van Brabant zegt in een reactie dat zorgpersoneel van sommige grote instellingen de booster wel eerder krijgen. Dat zijn de instellingen die een speciale afspraak met de GGD hebben gemaakt en de afspraken zelf inplannen. Het gaat dan om Thebe, Brabantzorg, Prisma en nog wat anderen. Volgens de GGD krijgen zo 20.000 zorgmedewerkers dus de booster voor 16 december. Kleine instellingen, zoals het Andere Wonen moeten wachten.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.