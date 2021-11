Politie bang voor drugstransport op goederentreinen tussen China en Tilburg

De goederentreinverbinding tussen China en Tilburg wordt mogelijk misbruikt door drugscriminelen. De politie maakt zich hierover zorgen, zo meldt het Algemeen Dagblad.

De zogeheten Chengdu Express werd in 2016 in gebruik genomen en rijdt dagelijks. Onderzoek heeft de politie aanwijzingen gegeven dat deze verbinding gebruikt wordt voor het vervoer van grondstoffen die nodig zijn voor het maken van synthetische drugs.

'Nieuwe Zijderoute' enthousiast van start

Zowel de gemeente Tilburg als de provincie Noord-Brabant sprak bij de start in superlatieven over het economisch belang van deze bijna 12.000 kilometer lange 'nieuwe Zijderoute'. Op jaarbasis arriveren ongeveer 35.000 containers in het op industrieterrein Loven gelegen Railport Brabant. In die containers zitten auto- en vliegtuigonderdelen, computers, huishoudelijke producten en kleding. Op de terugweg naar China bestaat de lading uit personenauto's, wijn, vlees en babymelkpoeder.

Het economische succesverhaal heeft ook een keerzijde, vermoedt de politie. Op grond van - niet nader geduide - signalen vermoedt ze dat er in China geregeld een vrachtje drugschemicaliën wordt verstopt in één van de containers van de Chengdu Express.

Grondstoffen voor het maken van synthetische drugs (precursoren) als xtc en amfetamine komen voornamelijk uit China, zo is al veel langer bekend. Het gegeven dat Tilburg - of eigenlijk heel Brabant - een belangrijke rol speelt bij de productie van synthetische drugs, maakt het tot een logische gedachte dat de Chengdu Express weleens in trek kan zijn bij drugscriminelen. Er is echter nog maar één keer een partij drugschemicaliën onderschept.

Controle inhoud bij Poolse grens

De inhoud van de goederentreinen wordt gecontroleerd aan de grens van Polen en Wit-Rusland. Daar rijdt de Chengdu Express de Europese Unie binnen. Vanwege het vrij verkeer van goederen in Europa, is die eerste controle ook meteen de laatste. Als de treinen in Tilburg arriveren, wordt er alleen nog gecontroleerd als er 'aanwijzingen zijn voor onregelmatigheden', bevestigt een woordvoerder van de Douane, zo staat in de kranten.

In samenwerking met de politie zijn er de laatste jaren ook enkele onaangekondigde controles geweest bij Railport Brabant, maar die leverden niets op. Alleen in de laatste maanden van 2016, vlak na de opening, is er een partij wijnsteenzuur gevonden, een grondstof voor het maken van crystal meth.

De politie zou graag meer extra controles willen. Zowel de gemeente Tilburg als Railport Brabant lijkt niet onder de indruk van de zorg die bij de polite leeft.

