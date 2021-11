Zo heb je ondanks de maatregelen toch een leuke feestmaand

We zitten in een avondlockdown, buiten is het grijs en druilerig en je mag maar een beperkt aantal mensen thuis uitnodigen. Kortom: geen ingrediënten voor een gezellige feestmaand. Of wel? Wij geven je wat tips om toch een gezellige december te hebben.

Versier je huis

Uit een poll van Omroep Brabant bleek onlangs dat de meeste mensen traditiegetrouw wachten met het optuigen van de kerstboom, totdat Sinterklaas het land uit is. Overweeg eens om dit jaar een uitzondering te maken. We kunnen tijdens de avondlockdown wel wat meer gezelligheid in huis gebruiken en uit onderzoek blijkt ook nog eens dat mensen die vroeg de kerstversiering ophangen, gelukkiger zijn.

Ga eropuit

Dat het binnen nu zo gezellig is met al die kerstversiering die je net hebt opgehangen, betekent niet dat je niet buiten ook wat gezelligheid op kunt zoeken. Overdag is er nog genoeg te doen:

Geniet tot vijf uur van al het moois dat de Winter Efteling dit jaar weer te bieden heeft.

Ontbijt 's ochtends bij bioscoop Cinecitta in Tilburg en ga aansluitend naar de film.

Geniet van Wintercircus Pallasso in Den Bosch. Een pluspuntje: John de Bever treedt er op.

Bezoek een kerstmarkt, bijvoorbeeld de Kerstfair in Best.

Sleetje rijden tijdens witte kerst?

Niet iedereen natuurlijk, maar heel veel mensen worden alleen van het idee van een witte kerst al vrolijk. Zit het erin dit jaar? Afgelopen week sneeuwde het plotseling op verschillende plekken in Brabant. Volgens Marco Verhoef van Weerplaza is meer sneeuw niet uitgesloten. "Maar het is ook geen opgelegde zaak."

Komende twee dagen blijft de sneeuw in ieder geval nog weg, zo voorspelt de meteoroloog. "Vrijdag en zondag kan er natte sneeuw vallen. Na het weekend kan het twee kanten op gaan: of het wordt koud en droog, of zacht met regen. Het is niet uitgesloten dat we daartussen een klein speldenprikje van de winter kunnen krijgen." Of we eindelijk weer een witte kerst kunnen verwachten, is nog te vroeg om te voorspellen.

Worstenbroodjes maken

Wat wél altijd kan: de avonden thuis gebruiken om te leren hoe je het perfecte worstenbroodje maakt. Lukt dat een beetje? Schrijf je dan in voor de strijd om Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje.

Virtuele spelletjesavond

Een spelletjesavond met een woonkamer vol vrienden kan nu misschien even niet, maar online kun je ook gewoon tegen elkaar strijden. Zo speel je op afstand Codenames, UNO, of Saboteur met een groepje vrienden of familie.

Natuurwandelingen

Maak een mooie wandeling door een van de vele mooie Brabantse landschappen, zoals de Biesbosch of de Loonse en Drunense duinen. Of wandel over een van de talloze vlonderpaden. Bijvoorbeeld in Moerputten, de Cartierheide, het Mastbos en de Strabrechtse Heide.