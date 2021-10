Na Expeditie Robinson duikt zanger John de Bever ook nog het circusleven in

Zanger John de Bever uit Berlicum duikt na zijn opvallende rol in Expeditie Robinson dit jaar ook nog het circusleven in. Niet om, zoals hij het zelf zegt, de clown uit te hangen, maar voor een speciaal optreden in het Wintercircus Pallasso.

Het circus slaat van 17 december tot begin januari zijn tenten op naast het stadion De Vliert in Den Bosch. "Het is weer een keer wat anders om in een piste op te treden", zegt de volkszanger uit Berlicum.

Geen kerstnummers

Behalve een groot optreden op woensdag 22 december, slaat John op vrijdag 17 december ook nog symbolisch de eerste tentpaal in de grond en zingt hij twee nummers. "Ze denken bij Expeditie Robinson dat ik niks doe, maar een paal in de grond slaan lukt me nog wel", zegt De Bever met een knipoog.

Het publiek hoeft tijdens het optreden in de circustent geen kerstnummers te verwachten. "Ik zing gewoon mijn eigen nummers." Aan het optreden is ook een goed doel verbonden. "Als ik mensen gelukkig kan maken, dan doe ik daar graag aan mee. Daarnaast ben ik een echte circusliefhebber. Als vroeger het circus in het dorp was, ging ik er altijd graag naar toe. Als je wat ouder wordt, dan doe je dat niet meer zo snel."

De optredens in het land trekken ook weer aan voor John de Bever. "Het is elk weekend weer volle bak. Ik ben blij dat de agenda weer vol is en daar werkt natuurlijk Expeditie Robinson ook aan mee. Ook de mensen die in onze sector werken, kunnen gelukkig ook weer aan de gang."