Corona-speakers Eindhoven stonden per ongeluk loeihard, zegt gemeente

Peter wordt sinds een aantal dagen gek van de waarschuwende stem (foto: Rogier van Son) vergroot

Peter kan weer opgelucht ademhalen. Het geluid van de speakers bij zijn appartement in het centrum van Eindhoven is zachter gezet. Uit die luidsprekers in de winkelstraten klinkt sinds vrijdag een stem, die als een soort stadsprediker, het winkelend publiek wijst op de coronamaatregelen. Dat die stem loeihard klonk, was volgens de gemeente een foutje. Peter fronst de wenkbrauwen bij die lezing.

Maandag berichtte Omroep Brabant over de boodschap die elke kwartier uit de luidsprekers bij zijn appartement galmt. Eerst in het Nederlands, daarna in het Engels. "Om verspreiding van het virus tegen te gaan: houd anderhalve meter afstand van elkaar. Houd je aan de basisregels. Alleen samen krijgen we corona onder controle." Peter woont boven een van de winkels. Hij vertelde er 'gek van te worden'. "Het lijkt wel of ik in een heropvoedingskamp terecht ben gekomen. Je hoort het door de ramen heen."

“Toen de stroom weer terugkwam, is de installatie op vol volume aangesprongen."

Maar dinsdag is het volume van de coronastem ineens anders, constateert een verbaasde Peter: "De melding is nu beduidend zachter." Volgens de gemeente Eindhoven is er iets misgegaan toen de stroom een keer is uitgevallen op de plek waar de geluidsinstallatie staat. “Toen de stroom weer terugkwam, is de installatie op vol volume aangesprongen en dat is vreemd genoeg niet direct opgevallen,” zo laat een woordvoerder weten. Peter heeft zo z'n gedachten over deze uitleg. Zeker ook omdat meerdere bewoners een klacht hebben ingediend. “Ik vind het raar dat het hen niet is opgevallen dat dit al drie dagen lang zo luid door de binnenstad klinkt. Zeker omdat er stadswachten rond zouden moeten lopen. De muziek stond wel op een goed volume, maar de aankondiging was minstens drie keer zo hard. Die overdonderde de muziek.” De gemeente Eindhoven heeft maandag beloofd het geluid zachter te draaien en de boodschap per dag korter te laten horen. Zo zou de aankondiging niet vanaf 9 uur maar vanaf 11 uur te horen zijn. Dinsdagmorgen klonk de aankondiging alweer, maar van standje burenruzie was geen sprake meer. "Ik moet echt goed luisteren wil ik 'm willen horen. Ik ben blij dat de gemeente zich aan de afspraak houdt. Het idee van het heropvoedingskamp heb ik losgelaten." In dit filmpje is te horen hoe het geluid uit de speakers klonk.

Wachten op privacy instellingen...

Via dit soort luidsprekers galmt de boodschap door het winkelcentrum (foto: Rogier van Son) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.