Brandende drugstruck in Eindhovense woonwijk: celstraffen geëist

Justitie wil gevangenisstraffen voor twee mannen die achter 'drugstrucks' in Eindhoven zouden zitten. Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch. In twee dagen tijd doken in 2018 in de Eindhovense Offenbachlaan twee vrachtwagens op met daarin chemicaliën. Eén daarvan vloog in brand, uit de andere lekte chemisch drugsafval in de grond.

In oktober 2018 brandde een vrachtwagen vol gevaarlijke chemicaliën helemaal uit aan de Eindhovense Offenbachlaan. Het leverde zo'n gevaarlijke situatie op, dat twaalf appartementen moesten worden ontruimd. Door de brand kwamen giftige stoffen in de lucht. De avond ervoor werd er in dezelfde straat al een vrachtwagen vol drugsafval gedumpt, chemicaliën lekten toen in de grond. Opslag vol chemicaliën

Het politieonderzoek dat volgde, leidde naar een grote opslaglocatie vol met chemicaliën voor het maken van synthetische drugs, op Urk. Op camerabeelden van die locatie waren de twee vrachtwagens te zien die later op de Offenbachlaan in Eindhoven zouden eindigen. Ook de twee verdachten kwamen daar in beeld. Het gaat om twee Eindhovense mannen van destijds twintig jaar. In februari 2019 werden ze aangehouden. Volgens het OM blijkt uit de beelden duidelijk dat de twee verdachten samen verantwoordelijk zijn voor de dumping van de vrachtwagens vol chemische stoffen. Daarnaast is hun DNA gevonden in de lekkende vrachtwagen. Celstraffen

Een van de mannen moet vijftien maanden de gevangenis in, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, als het aan het OM ligt. De eis voor de tweede verdachte is wat lager, door de verstandelijke beperking van de man. Hij moet veertien maanden de gevangenis in, waarvan zes voorwaardelijk. LEES OOK: Brandende vrachtwagen 'tjokvol drugsafval' ontdekt in Eindhoven, twaalf appartementen ontruimd Twee mannen opgepakt voor dumpen en in brand steken drugsbus in woonwijk Eindhoven 'Dumpers' brandende drugsbus vrijgelaten, maar ze blijven verdachten Opruimen drugsafval van vrachtwagens Offenbachlaan kost 40.000 euro

